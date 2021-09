(QNO) - Thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông, sáng 27.9, Đoàn xã Thăng Phước (Hiệp Đức) phối hợp Công an xã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và thành lập đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dịp này, Đoàn xã phối hợp các đơn vị trao tặng 83 mũ bảo hiểm cho học sinh và lắp đặt pano “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học và THCS Trần Cao Vân.

