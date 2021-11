Đảm bảo an ninh trật tự vùng trồng cao su tại Hiệp Đức

HOÀNG VŨ | 19/11/2021 - 13:28

(QNO) - Sáng 18.11, tại Hiệp Đức, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Quy chế bảo vệ an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự vùng trồng cây cao su tại Hiệp Đức.