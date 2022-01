Năm 2021, Quảng Nam không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa

T.C | 30/12/2021 - 11:07

(QNO) - Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy năm 2021, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh cho biết, trong năm toàn tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa (giảm 2 vụ, giảm 11 người chết so với năm 2020).