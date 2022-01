(QNO) - Đoàn thanh niên Công an huyện Tây Giang vừa trao tặng 45 áo ấm cho học sinh và 200 suất quà cho hộ gia đình khó khăn tại xã A Vương. Tổng giá trị quà tặng gần 50 triệu đồng do Đoàn thanh niên Công an huyện phát động quyên góp.

