(QNO) - Sáng 11.7, em L.C.V. (SN 2005, phường Điện Dương, Điện Bàn) đến Công an phường trình báo về việc mất chiếc điện thoại iPhone Xs Max trị giá khoảng 13 triệu đồng sau khi ngủ dậy. Qua điều tra, công an xác định Lê Văn Vũ Ngọc Hoàng (SN 2001, khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương) là người thực hiện vụ trộm. Công an đã thu giữ tài sản trộm cắp và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

