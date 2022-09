(QNO) - Ngày 14.9, Công an xã Duy Phú (Duy Xuyên) trao trả lại chiếc ví đánh rơi cho em Võ Minh Triều (SN 2004, xã Duy Tân, Duy Xuyên). Chiếc ví này do anh Lê Nhật Tiến (SN 1985, xã Duy Phú) nhặt được tại cầu Khe Đá ở xã Duy Phú vào ngày 12.9, sau đó bàn giao Công an xã tìm người đánh rơi. Bên trong ví có 1 thẻ căn cước công dân, 1 thẻ bảo hiểm y tế và gần 5 triệu đồng.

