(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thăng Bình tổ chức 14 đợt tuyên truyền về an toàn giao thông cho 2.000 lượt người tại 22 xã, thị trấn. Qua tuần tra kiểm soát, Công an huyện xử phạt 872 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 957 triệu đồng. Trên địa bàn xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, giảm 12 vụ và 13 người chết so với cùng kỳ năm ngoái.

