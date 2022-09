(QNO) - Tối 22.9, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình phối hợp UBND TP.Hội An tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình” tại Vườn tượng An Hội (Hội An). Triển lãm trưng bày khoảng 100 tác phẩm ảnh quảng bá vùng đất và con người tỉnh Ninh Bình. Triển lãm diễn ra đến ngày 29.9.2022. Ngoài Hội An, triển lãm còn được tổ chức tại một số địa phương như Hà Nội, Lào Cai...

