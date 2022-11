(QNO) - Qua công tác vận động, Công an huyện Tây Giang vừa thu hồi 13 khẩu súng tự chế các loại (8 khẩu súng săn tự chế, 5 khẩu súng cồn) và 8 viên đạn của người dân trên địa bàn xã Tr’Hy. Lực lượng Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại các xã còn lại nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

