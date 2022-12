(QNO) - Sáng 5/12, Công an huyện Nam Giang khen thưởng 4 tập thể gồm Đội An ninh Công an huyện, Công an các xã Tà Bhing, Đắc Tôi, Cà Dy và 6 cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Được biết, thời gian qua công tác này được Công an huyện Nam Giang đẩy mạnh trong cán bộ, chiến sĩ.

