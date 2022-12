(QNO) - Tối 6/12, người dân phát hiện một xác cá voi (cá Ông) trôi dạt vào bờ biển thuộc phường Cẩm An (Hội An). Theo ước tính, cá voi nặng khoảng 10kg, dài 5,5m. Chính quyền phường Cẩm An đã phối hợp người dân tổ chức lễ an táng cá voi theo phong tục địa phương.

