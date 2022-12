(QNO) - Chiều 22/12, Agribank chi nhánh Bắc Trà My trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Bắc Trà My. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận nguồn hỗ trợ và sẽ phân bổ xây dựng 3 nhà ở cho hộ nghèo. Hiện nay, tổng nguồn vốn huy động tại Agribank Bắc Trà My đạt hơn 400 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt hơn 330 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay chiếm hơn 80%.

(QNO) - Chiều 22/12, Agribank chi nhánh Bắc Trà My trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Bắc Trà My. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận nguồn hỗ trợ và sẽ phân bổ xây dựng 3 nhà ở cho hộ nghèo. Hiện nay, tổng nguồn vốn huy động tại Agribank Bắc Trà My đạt hơn 400 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt hơn 330 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay chiếm hơn 80%.