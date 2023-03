(QNO) - Sáng 23/2, Hội LHPN huyện Bắc Trà My khai mạc giải bóng chuyền nữ chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham gia giải có 14 đội bóng đến từ 13 xã, thị trấn và đội bóng chuyền nữ Công an huyện Bắc Trà My. Giải kết thúc vào ngày 25/2.

