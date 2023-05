(QNO) - Báo cáo viên Công an TP.Tam Kỳ vừa tuyên truyền phòng chống tội phạm cho người dân khối phố 5 của phường An Sơn. Người dân còn được tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Công an thành phố cũng phát hơn 100 tờ rơi phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đến người dân.

(QNO) - Báo cáo viên Công an TP.Tam Kỳ vừa tuyên truyền phòng chống tội phạm cho người dân khối phố 5 của phường An Sơn. Người dân còn được tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Công an thành phố cũng phát hơn 100 tờ rơi phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đến người dân.