(QNO) - Thiếu tá Ngô Văn Phúc - Trưởng Công an xã Bình Phục (Thăng Bình) cho biết, sáng 30/7, trên đường đi làm anh Đặng Văn Tài (thợ hồ, xã Bình Phục) nhặt được chiếc ví bên trong có 1,15 triệu đồng và một số giấy tờ. Anh Tài đến trụ sở Công an xã Bình Phục giao nộp chiếc ví, sau đó công an liên hệ và trả lại cho chủ nhân là chị Nguyễn Thị Phúc (xã Bình Tú, Thăng Bình).

