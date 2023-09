(QNO) - Ngày 31/8, thị trấn Trung Phước (Nông Sơn) công bố quyết định thành lập Ban bảo vệ dân phố. Ban bảo vệ dân phố thị trấn Trung Phước gồm 11 thành viên. Ban có nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trật tự; phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội, kịp thời phản ánh đến cơ quan công an và UBND thị trấn để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn; tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời không để hậu quả xấu xảy ra (TR.NHAN - T.PHƯƠNG).

(QNO) - Ngày 31/8, thị trấn Trung Phước (Nông Sơn) công bố quyết định thành lập Ban bảo vệ dân phố. Ban bảo vệ dân phố thị trấn Trung Phước gồm 11 thành viên. Ban có nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trật tự; phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội, kịp thời phản ánh đến cơ quan công an và UBND thị trấn để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn; tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời không để hậu quả xấu xảy ra (TR.NHAN - T.PHƯƠNG).