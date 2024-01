(QNO) - Hội Nông dân xã Bình Phục (Thăng Bình) vừa lắp đặt 6 hệ thống camera tại các tuyến đường trọng điểm về an ninh trật tự. Tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng từ hỗ trợ của nhà hảo tâm và nhân dân các thôn. Đến nay, Công an xã Bình Phục và Hội Nông dân xã đã lắp đặt 10 hệ thống camera an ninh.

