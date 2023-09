Đọc gì trên Báo Quảng Nam ngày 28/8/2023

(QNO) - Những thông tin khép lại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 4 (năm 2023); về tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm gì để đảm bảo an toàn giao thông mùa tựu trường... là những thông tin đáng chú ý trong số báo ra ngày mai 28/8/2023, mời các bạn đón đọc.

* TechFest Quang Nam 2023 - Nhiều dấu ấn đọng lại: Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, quy mô (24 - 26/8), Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 4 - TechFest Quang Nam 2023 đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa khát vọng khởi nghiệp (bài trang 3).

* Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cho biết, tính đến tháng 6/2023, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và đấu tranh, phản bác đối với 485 tài khoản. Trong đó báo xấu, vô hiệu hóa 30 đối tượng, hơn 200 trang mạng xã hội có nội dung sai trái, xấu độc. Lực lượng cộng tác viên trong tỉnh đã phối hợp với lực lượng 35 toàn quốc triển khai tấn công, vô hiệu hóa hơn 245 mục tiêu chống phá trên không gian mạng, phối hợp đề xuất gỡ bỏ 250 liên kết chứa thông tin giả, sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; đấu tranh, gọi hỏi, răn đe 190 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật; phối hợp xử phạt hành chính 83 trường hợp vi phạm trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng... (bài trang 4).

* Quế Sơn chú trọng ba nhiệm vụ đột phá: Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra,Quế Sơn đang triển khai khá tốt ba nhiệm vụ đột phá về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... (bài trang 5).

* Tính đường cho... rác thải: Đầu tư Khu xử lý chất thải rắn tại xã Cẩm Hà (Hội An), Nam Quảng Nam (xã Tam Nghĩa, Núi Thành) và đưa vào vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) là cách tránh ùn ứ rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải trên địa bàn tỉnh (bài trang 9).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát tại Khu xử lý rác thải xã Tam Nghĩa. Ảnh: Q.VIỆT

* Giữ an toàn giao thông mùa tựu trường: Để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 và mùa tựu trường năm nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã có kế hoạch kết hợp với ngành giáo dục sớm tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học, ký cam kết với nhà trường, phụ huynh cùng tham gia quản lý các em trong quá trình tham gia giao thông (bài trang 11).

* Thi công Trường THPT Trần Đại Nghĩa: Bao giờ hết ách tắc?

-

Trường THPT Trần Đại Nghĩa (xã

Quế Thuận, Quế Sơn) có tổng mức đầu tư 61,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2019 - 2023, liên danh nhà thầu trúng thầu có giá trị hợp đồng xây lắp hơn 45 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án đang phải thi công cầm chừng, bởi một nhà thầu trong liên danh đề nghị thanh lý hợp đồng, cạnh đó là vướng mắc về giải phóng mặt bằng chưa khai thông. Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Quế Sơn thẳng thắn thừa nhận, mấu chốt về việc tiến độ thi công Trường THPT Trần Đại Nghĩa chậm là do GPMB kéo dài (bài trang 12).

... và nhiều tin bài đáng chú ý khác.