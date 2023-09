Đón đọc báo giấy số thứ Hai 18/9

(QNO) - Cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với du lịch; những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm trước thềm Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; niềm vui của người dân Gò Nổi khi dự án cầu Văn Ly và đường dẫn khởi công; đất ruộng không thể canh tác do thường xuyên bị ngập úng, người dân nói “đã báo”, chính quyền nói “chưa nghe”… là những thông tin đáng chú ý và đáng đọc trên Báo Quảng Nam xuất bản thứ Hai 18/9, gửi đến quý độc giả.

* "Nghề cá Quảng Nam còn nhiều khoảng trống cần bù đắp để phát triển bền vững" - bản tin trên trang 1 về nội dung cuộc làm việc của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến với UBND tỉnh liên quan đến thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định (IUU) trên địa bàn Quảng Nam...

* Yêu cầu rà soát, xem xét cơ sở vật chất cũng như điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ẩm thực trong khu phố cổ Hội An được đặt ra, sau vụ gần 150 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng. Bài “Kiểm soát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch” (bài trang 2).

* Trước thềm Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, dự kiến khai mạc ngày 21/9 tới, dư luận đang quan tâm đến điều gì?

* Liên minh HTX Quảng Nam đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua phương án chuyển đổi hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo hướng mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo Liên minh HTX tỉnh, đây là mô hình phù hợp quy định và thuận lợi trong quản lý, điều hành cũng như đảm bảo tính thống nhất, liên kết hệ thống quỹ trên địa bàn cả nước. Đón đọc bài viết “Chuyển đổi Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh thành mô hình công ty: Phù hợp xu hướng, khắc phục hạn chế” (bài trang 3).

* Kiểm toán về quyết toán ngân sách Quảng Nam năm 2021, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra khá nhiều khoản chi sai, không đúng quy định,... buộc phải thu hồi gần 60 tỷ đồng. Thu hồi hay không thu hồi? Hãy cùng lắng nghe ý kiến phân tích của người trong cuộc và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, qua bài viết “Xử lý kiến nghị kiểm toán về chi sai ngân sách địa phương: Chờ quyết định cuối cùng từ HĐND tỉnh” (bài trang 4).

* Sau bao năm khát khao, người dân 3 xã vùng Gò Nổi cùng các xã lân cận của Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên được thỏa nguyện khi dự án cầu Văn Ly và đường dẫn đã khởi công xây dựng vào ngày 16/9. Chia sẻ với niềm vui của người dân quanh vùng cùng bài viết “Khởi công dự án cầu Văn Ly: Ước mong đã thành hiện thực” trên trang 5.

* Qua hơn 10 năm triển khai thi hành Điều lệ Đảng, tại Đảng bộ Quảng Nam phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Bài trang 6: “Cụ thể hóa thi hành Điều lệ Đảng”.

* Thửa ruộng hơn 800m2 nhiều năm không thể canh tác do thường xuyên bị ngập úng sau khi thi công xây dựng đường giao thông. Vụ việc được người dân cho biết là phản ánh nhiều lần, có cả đơn gửi lên xã; nhưng khi trả lời phóng viên, cả cán bộ thôn và lãnh đạo xã đều nói lần đầu nghe sự vụ. Để hiểu rõ câu chuyện, mời độc giả đón đọc bài viết “Ruộng ngập, bỏ hoang do làm đường, ai chịu trách nhiệm?” (bài trang 8).

* Trải qua chặng đường 25 năm, Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần 26 năm 2023 sẽ được khởi tranh vào ngày 22/9 tới tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ). Cùng nhìn lại hành trình 25 năm đã qua với những dấu ấn của giải đấu không chỉ dừng lại ở phạm vi Quảng Nam mà còn lan tỏa ra nhiều địa phương trên cả nước. Đón đọc “Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam: Dấu ấn của một giải đấu” (bài trang 12).

