Đón đọc báo giấy số thứ Hai 22/1

* Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi gặp mặt, tặng quà 40 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện Hiệp Đức nhân dịp xuân mới Giáp Thìn… Bản tin TRANG 1.

* Chương trình trao quà tết và nhà tình nghĩa do Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các nhà tài trợ tổ chức tại Hiệp Đức góp phần mang đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đón tết ấm áp hơn… Bbài trên TRANG 2.

* Không thể giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, chính quyền Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích năng lực giải ngân của các dự án, trình cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, gia hạn thời gian thi công, giải ngân..., hạn chế đến mức thấp nhất việc mất vốn đầu tư. Bài phản ánh trên TRANG 3.

* Nhìn lại năm 2023 trải qua nhiều biến động đối với Quảng Nam, mới thấy rõ hơn về vai trò, sự đóng góp của công tác tuyên giáo trong ổn định tình hình chính trị, tư tưởng; thực hiện hiệu quả công tác chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò “đi trước mở đường”, ngành tuyên giáo Quảng Nam tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tuyên giáo năm 2024, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nội dung bài viết trên TRANG 6.

* Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao nhưng chợ truyền thống vẫn đìu hiu, vắng lặng. Đã đến lúc chợ truyền thống phải thay đổi, vận động. Vận động bằng cách nào và như thế nào? Chi tiết bài viết trên TRANG 10.

* Hàng loạt vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ do lực lượng công an phát hiện, bắt giữ gần đây cho thấy tệ nạn này vẫn diễn biến phức tạp trong cộng đồng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, người dân hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời theo pháp luật. Bài viết trên TRANG 12.

