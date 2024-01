Đón đọc báo giấy số thứ Sáu 26/1 và Quảng Nam cuối tuần 27&28/1

(QNO) - Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ghi nhận chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1… là những thông tin đáng chú ý trên số báo thứ Sáu; cùng tờ Quảng Nam cuối tuần với chuyên đề “Tết an khang, từ những chuyến đi an toàn...” ghi nhận câu chuyện về một "chiến dịch vận tải tết" sôi động từ các nhà ga, sân bay, bến xe, nhà xưởng..., cùng nhiều bài viết trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, nghệ thuật…, mời độc giả đón đọc.

Trang nhất số thứ Sáu.

* Ngày 24/1, Tỉnh ủy Quảng Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi tiết bản tin Tin TRANG 1.

* “Quảng Nam cần phải lấy lại đà phát triển, không chịu thụt lùi, với sự vào cuộc quyết liệt, năng động, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân... Vấn đề quan trọng nhất là xốc lại đội ngũ, ổn định tư tưởng, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì công việc chung; có quyết chí trong các vấn đề giữ rừng, giữ đất, giữ gìn văn hóa, chăm lo cho dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân” - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người con quê hương Quảng Nam và nguyên lãnh đạo tỉnh từ năm 1997 đến nay. Chi tiết trong bản tin TRANG 2.

* “Trong tháng 5/2024 phải hoàn thành đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”. Yêu cầu này được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đưa ra khi kết luận phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo. Bài phản ánh trên TRANG 3.

* Triển khai phong trào "Tết nhân ái" năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã giao chỉ tiêu toàn tỉnh vận động 30 nghìn suất quà tết trị giá hơn 15 tỷ đồng để góp phần chăm lo cho nhân dân. Hội còn tổ chức các chương trình chợ "Tết nhân ái” với các gian hàng 0 đồng; tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở y tế, xã kết nghĩa, vùng khó khăn…, qua đó chia sẻ, hỗ trợ nhân dân có một mùa xuân ấp áp. Nội dung bài viết trên TRANG 5.

* “Có quá nhiều cảm xúc cho những cuộc gặp giữa đoàn công tác từ đất liền với cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1, tàu trực và các cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chuyến hải trình kéo dài hơn 2 tuần lễ, được ví như hành trình góp thêm mùa xuân cho các chiến sĩ xa đất mẹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển trời”. Khởi đăng phóng sự dài kỳ của phóng viên Báo Quảng Nam về chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết trên TRANG 7.

* Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 1 do Sở Y tế chủ trì đã bắt đầu triển khai kiểm tra tại các địa phương. Tại TP.Tam Kỳ, Đoàn kiểm tra nhận được những tín hiệu vui khi nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh có hiểu biết, kiến thức về an toàn thực phẩm. Bài phản ánh trên TRANG 9.

* Giờ tòa cho giải lao nghị án, bất chợt phía ngoài cánh cửa hội trường vang lên tiếng gọi: “Ba ơi, bồng con xí, con nhớ ba lắm!”... Hai cô bé lao lên phía vành móng ngựa, Lê MinhThảo đưa đôi tay bị còng vòng qua đầu con ôm vào lòng... Một cảnh tượng xót xa, cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật. Bài ghi nhận trên TRANG 10.

* Phát hành cùng ngày với số thứ Sáu, tờ Quảng Nam cuối tuần với điểm nhấn chuyên đề “Tết an khang, từ những chuyến đi an toàn...”. Đó là các mảnh ghép về một cái tết đang đến rất gần bằng một "chiến dịch vận tải tết" sôi động từ nhà ga, sân bay, bến xe đến nhà xưởng... An toàn trên những tuyến đường được đặt ra trong thời điểm nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Chưa kể, các dịch vụ vận tải hàng hóa cũng nóng theo từng ngày đếm ngược đến tết. Từ kế hoạch chủ động của ngành vận tải hành khách, các dịch vụ dịch vụ logistics cho đến sự chuẩn bị trên những chuyến xe xuyên đêm…. chuyên đề trên các TRANG 5-6&7.

Tranh nhất Quảng Nam cuối tuần.

* Trên TRANG 3 là bài ghi chép của phóng viên Báo Quảng Nam khi cùng tàu Trường Sa 16 neo tại cụm nhà giàn DK1 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, những người đã chấp nhận đánh đổi tính mạng để dành sự sống cho đồng đội, gửi lại tiếng thơm cho đời...

