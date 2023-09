Đón đọc báo giấy số thứ Sáu 29/9

(QNO) - Tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu lại được đặt lên bàn nghị sự với nhận định sẽ gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn, xung đột với đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ; việc đảm bảo an toàn thực phẩm được đặt ra tại các bếp ăn trường học khi số lượng học sinh bán trú ngày càng tăng; phương án tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 bằng phương thức thi tuyển của Sở GD-ĐT đã nhận được sự đồng thuận cao... là những thông tin đáng chú ý trên Báo Quảng Nam xuất bản thứ Sáu 29/9, mời quý độc giả đón đọc.





*Tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu chưa bao giờ hết “nóng”. Vấn đề được đặt ra là có hay không việc đóng cửa mỏ sẽ làm mất quyền lợi của một số người khi không còn tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu vực này? Đây là vấn đề cần làm rõ nhằm kịp thời ngăn chặn, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước để khẩn trương đóng cửa mỏ Bồng Miêu. Bài trang 2:

"Kiên quyết đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu".

*Tiếp theo vệt bài “Ì ạch việc quy chủ đất rừng”, kỳ cuối đã nêu ra "bài học kinh nghiệm" để có cách làm hiệu quả hơn; trong đó tính chính xác, độ tin cậy của số liệu đo đạc tại các xã đã triển khai được đặt lên hàng đầu. Bởi, bài học nhãn tiền đã có đối với Quảng Nam khi giai đoạn 2007 - 2011 đã đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đạt hơn 65%; tuy nhiên, vì tỷ lệ sai sót lớn nên 9 huyện miền núi không cấp được cho người dân. (Trang 3)

*Câu chuyện tuyển sinh lớp 10 đã được đề cập từ vài năm qua, trong đó nhiều ý kiến đề xuất sớm thay đổi phương thức từ xét tuyển sang thi tuyển. Dự thảo về phương án tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 bằng phương thức thi tuyển của Sở GD-ĐT được cho là sẽ khắc phục những hạn chế như tình trạng chây ì, mất động lực học tập của học sinh; đánh giá của các trường có độ vênh khá lớn, tình trạng làm đẹp học bạ... Trước vấn đề này, ý kiến của những người trong cuộc ra sao? Bài trang 7: "Sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức thi tuyển?"

*Trong đợt kiểm tra cao điểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số trường học có tổ chức bán trú, qua đó nhận thấy một vài "lỗ hổng" trong công tác quản lý tại các bếp ăn tập thể. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học lại được đặt ra. Bài trang 10: "An toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm".

*"Loay hoay quản lý, vận hành khu sinh quyển" (bài trang 12) đề cập thực trạng hầu hết khu sinh quyển thế giới ở nước ta loay hoay trong cơ cấu hệ thống tổ chức. Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng rất cần một đầu mối chủ quản để quản lý, lãnh đạo nhất quán từ trung ương đến địa phương, tránh tình trạng khi có sự cố xảy ra thì không có bên nào chịu trách nhiệm chính.

Để phục vụ nhu cầu của đông đảo bạn đọc, những tin bài trong số báo thứ Sáu sẽ lần lượt được đăng tải trên Báo Quảng Nam điện tử.