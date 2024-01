Đón đọc báo giấy số thứ Tư 3/1/2024

(QNO) - Bộ Chính trị phân công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024; Quảng Nam thu ngân sách 2023 vượt dự toán;… cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác mời độc giả đón đọc.

* Chiều ngày 2/1, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam từ ngày 1/1/2024. Chi tiết bản tin trên TRANG 1.

* Hôm qua 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị số 01 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra với chủ đề “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”. Tin TRANG 2.

* Trong dịp Tết Dương lịch 2024, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 103 nghìn lượt, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách tham quan ước đạt 82,8 nghìn lượt, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu khách nội địa chỉ tăng nhẹ thì khách quốc tế tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 225% so với cùng kỳ. Bài TRANG 2.

*Thu ngân sách nội địa năm 2023 Quảng Nam đã vượt dự toán. Kết quả ấn tượng này được đánh giá là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Chi tiết bài viết trên TRANG 3.

* “Trên tinh thần “Tăng tốc - Kỷ cương” để phấn đấu tạo ra được các “Sản phẩm cụ thể” trong năm 2024, UBND thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những bức xúc nổi cộm, những vấn đề người dân quan tâm bằng sự quyết tâm cao; phân công cụ thể cho từng đồng chí thường trực ủy ban, từng phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, xây dựng thời gian, lộ trình triển khai, kết thúc gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong thực thi công vụ” - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, ông Bùi Ngọc Ảnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Nam.Nội dung trên TRANG 5.

* Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, năm 2023 Quảng Nam đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác dân vận các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Bài viết trên TRANG 7.

* HĐND tỉnh đã điều chỉnh chỉ tiêu số hộ sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết 23 từ 7.821 hộ xuống còn 4.691 hộ; thời gian tới các địa phương miền núi cần tạo điều kiện thuận lợi để bố trí, sắp xếp ổn định dân cư. Phải xem công tác bố trí, ổn định dân cư là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương. Bài TRANG 9.

* Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, phát triển chuỗi liên kết nuôi tôm là bệ đỡ cho nghề nuôi thủy sản. Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch để chuyển đổi và xây dựng mới các vùng nuôi tôm nước lợ thâm canh, tập trung tại các địa phương. Ghi nhận qua bài viết trên TRANG 10.

* Từ nay đến 20/3, Quảng Nam sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cấp xã, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024... Bài phản ánh trên TRANG 12.

