Lời cảnh tỉnh từ một phiên tòa

Giờ tòa cho giải lao nghị án, bất chợt phía ngoài cánh cửa hội trường vang lên tiếng gọi: “Ba ơi, bồng con xí, con nhớ ba lắm!”... Hai cô bé lao lên phía vành móng ngựa, Lê MinhThảo đưa đôi tay bị còng vòng qua đầu con ôm vào lòng... Một cảnh tượng xót xa, cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật.



Giây phút cha con Lê Minh Thảo (bên trái) gặp nhau. Ảnh: H.H

Rủ nhau sử dụng ma túy

Ngày 27/12/2023, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án Lê Minh Thảo, Phạm Văn Quỳnh và Lê Tự Tiền phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Năm 2023, Công an thị xã Điện Bàn điều tra phát hiện 41 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ quan chức năng thị xã phát hiện và xử lý hành chính 155 vụ/184 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tòa án nhân dân thị xã xét xử 37 vụ/127 bị cáo liên quan đến các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đặc biệt, có vụ xét xử đến 26 bị cáo, với tổng mức hình phạt 182 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào chiều 20/6/2023, tại phòng ngủ trong nhà của Lê Tự Tiền, các đối tượng Lê Tự Tiền (SN1982), Lê Minh Thảo (SN1997), Phan Ngọc Tâm (SN1994, cùng trú khối phố Cổ An Đông, phường Điện Nam Đông), Phạm Văn Quỳnh (SN1996, trú tại khối phố Trung Phú 1, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) đã có hành vi cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Qua thử nhanh nước tiểu, các đối tượng Phạm Văn Quỳnh, Lê Minh Thảo, Lê Tự Tiền, Phạm Ngọc Tâm đều dương tính với ma túy...

Sau phần xét hỏi của Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn truy tố Phạm Văn Quỳnh, Lê Minh Thảo, Lê Tự Tiền tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Phạm Ngọc Tâm, được xác định có hành vi cùng sử dụng ma túy với Thảo, Quỳnh và Tiền, nhưng lúc đó Tâm đang ở ngoài sân thì Thảo gọi vào sử dụng chứ không có hành vi chuẩn bị, cung cấp ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn chuyển hồ sơ đến Công an phường Điện Nam Đông áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Tâm theo quy định.

Cái giá phải trả

Được nói lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo đều mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình. Riêng bị cáo Thảo nói không nên lời, rằng con còn quá nhỏ, mẹ già yếu, chỉ mong sớm được đoàn tụ để chăm sóc mẹ già và nuôi dạy hai con...

Khi Hội đồng xét xử cho nghỉ giải lao và nghị án, bất chợt phía ngoài cánh cửa hội trường vang lên tiếng gọi: “Ba ơi, bồng con xí, con nhớ ba lắm!”. Rồi mọi người trong phòng xử án thấy cô bé chừng 5-6 tuổi lao lên, chạy theo phía sau là bé gái khoảng 4 tuổi. Lê MinhThảo đưa đôi tay bị còng vòng qua đầu con ôm vào lòng. Ba cha con quấn quýt nhau, hai cô bé vui cười trong vòng tay của Thảo mà không hề hay biết rồi đây sẽ phải xa cách cha mình rất lâu.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, những người có mặt tại phiên tòa không cầm được nước mắt. Người mẹ già ngồi thất thần nhìn hai đứa con mà nước mắt chảy dài. Bà chia sẻ rằng cuộc đời bà đã quá nhiều nỗi khổ, nuôi con khôn lớn chỉ mong nó làm lụng nuôi sống bản thân và gia đình chứ đâu ngờ bây giờ hai đứa phải đứng trước tòa như thế này.

Được biết, Tiền và Thảo là anh em ruột đồng thời là cậu ruột của Tâm. Theo lời khai trước tòa thì Thảo biết rằng sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì “thèm quá” nên rủ thêm anh trai và cháu cùng sử dụng cho... vui.

Mẹ của hai bị cáo là người đàn bà khắc khổ, chồng chết, gần 70 tuổi mà bà vẫn vất vả mưu sinh, sáng đi làm thuê, chiều đi lượm ve chai, tự nuôi sống bản thân, bà không hề biết hai con trai sử dụng ma túy. Thảo làm thợ hồ, có vợ và hai con gái, con đầu sinh năm 2018, con thứ hai sinh năm 2020, vợ đi làm công nhân. Tiền có vợ và 3 con, vợ đã ly hôn, con sống chung với mẹ.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử tuyên Phạm Văn Quỳnh, Lê Minh Thảo, Lê Tự Tiền tổng hình phạt 23 năm tù giam. Đây là cái giá phải trả cho sự coi thường pháp luật của các bị cáo.

Lẽ ra các bị cáo là những thanh niên khỏe mạnh, có đầy đủ năng lực hành vi, chọn cho mình một nghề nghiệp thích hợp để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng vì ham chơi, đua đòi, thiếu suy nghĩ mà đánh mất thanh xuân cho những tháng năm tù tội, để lại phía sau mẹ già, vợ trẻ và những đứa con thơ. Gần 8 năm tù cho mỗi bị cáo, thời gian không quá dài cho một đời người. Mong rằng khi chấp hành xong bản án, các bị cáo ăn năn, hối cải, hòa nhập cộng đồng.

Bản án cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang “dan díu” với ma túy bất chấp pháp luật, cần phải đoạn tuyệt nó bằng bất cứ giá nào. Hãy nghĩ về những bi kịch do ma túy gây ra khiến cha phải xa con, vợ phải xa chồng, con thơ côi cút, cha mẹ cô đơn lúc ốm đau mà chọn cho mình một công việc thích hợp để nuôi bản thân, gia đình và sống có ích cho xã hội.