Yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại của công dân

(QNO) - Ngày 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng phòng TN&MT thành phố cùng các cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ tham mưu thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám, qua đó chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thi hành Luật Khiếu nại đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công văn nêu rõ: Chủ tịch UBND TP.Hội An báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND TP.Hội An thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám (thường trú phường Thanh Hà, tạm trú phường Cẩm An, TP. Hội An), Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần yêu cầu địa phương và ngành chức năng kiểm tra, giải quyết.

Mới đây nhất, ngày 18/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn đôn đốc Chủ tịch UBND TP.Hội An và Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám về nội dung: Chủ tịch UBND TP.Hội An thiếu trách nhiệm, chậm giải quyết khiếu nại của ông đối với Quyết định số 622 và Quyết định số 2505 cùng ngày 30/12/2022 của UBND TP.Hội An liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông.

Tại công văn ban hành ngày 18/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND TP.Hội An kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong việc chậm trễ tham mưu, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám; khẩn trương giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP.Hội An đối với vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám; trường hợp vi phạm thì có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.