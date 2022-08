Bắc Trà My tổ chức đêm văn nghệ biểu diễn cồng chiêng vào ngày đầu tháng

(QNO) - Tiếp nối thành công từ Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My – năm 2022 (diễn ra từ ngày 22 – 23.8), UBND huyện Bắc Trà My quyết định chọn ngày 1 hàng tháng để tổ chức đêm văn nghệ biểu diễn cồng chiêng, sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Giới thiệu các món ẩm thực mang đặc trưng hương vị bản địa đến với du khách tại Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My - năm 2022. Ảnh: DOÃN HẰNG

Theo kế hoạch của UBND huyện Bắc Trà My, đêm 1.9.2022 UBND xã Trà Giang sẽ “mở hàng” cho đêm văn nghệ với các hoạt động như múa cồng chiêng, múa sạp, ném còn của dân tộc Mường, thổi sáo nhị, đơn ca, song ca tại không gian khu ẩm thực phố đi bộ dọc bờ kè sông Trường (thị trấn Trà My).

Tiếp đến, đêm 1.10.2022 UBND xã Trà Bui đăng cai tổ chức và lần lượt UBND xã Trà Kót và UBND thị trấn Trà My đăng cai tổ chức trong các đêm đầu tháng 11 và 12.2022. Ngoài ra, vào các dịp cuối tuần, tại khu vực này cũng sẽ diễn ra các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện và Huyện đoàn Bắc Trà My phụ trách. Cùng với đó, nhiều dịch vụ ăn uống mang đậm hương vị vùng “cao sơn ngọc quế” cũng sẽ được tổ chức phục vụ người dân, du khách.

Theo UBND huyện Bắc Trà My, mục đích hướng đến là nhằm duy trì và tổ chức các hoạt động tại khu ẩm thực thị trấn Trà My; đồng thời giao lưu và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; góp phần xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Qua đó, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp, các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc trên địa bàn các xã đến đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện cũng như khách tham quan.