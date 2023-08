Bế mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”

(QNO) - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19, năm 2023” bế mạc tối 6/8 tại Vườn tượng An Hội. Phó Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Shimonishi Koyoshi và ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam cùng đại diện các tổ chức, địa phương Nhật Bản tham dự sự kiện.

Chương trình bế mạc với nhiều tiết mục âm nhạc. Ảnh: K.L

Diễn ra từ ngày 4-6/8, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19, năm 2023” có nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc như giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản, nhảy Yosakoi, nhảy hiện đại, múa Bon, hóa trang; đua ghe ngang “Hội An, Nhật Bản và du khách” trên sông Hoài; tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro.

Hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản cùng nghệ nhân Endo Yuko (người sáng lập trường phái Ikebana), vẽ tranh “Thiếu nhi Hội An với văn hóa Nhật Bản”, cuộc thi Cosplay - hóa trang thành các nhân vật trong phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản; trình diễn võ thuật Aikido…

Trang phục Cosplay - hóa trang thành các nhân vật trong phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản. Ảnh: K.L

Cạnh đó, một số hoạt động cũng diễn ra xuyên suốt sự kiện như Chợ phiên Hội An và không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản; trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản; trưng bày điêu khắc gỗ “Thương cảng Hội An xưa” của nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận; triển lãm nghệ thuật Tempera của nghệ sĩ AmiYasugahira; hướng dẫn viết thư pháp Nhật Bản, gấp giấy Origami, thử trang phục Yukata…

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nhìn nhận, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản qua 19 kỳ tổ chức đã tạo ra không gian mang đầy tính nhân văn, sáng tạo để người dân từ hai vùng đất và những người yêu thích văn hóa Hội An, Nhật Bản gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị. Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa hơn khi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023).

Tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, tiết mục mang dấu ấn của mỗi sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản . Ảnh: K.L

“Hội An là vùng đất mang nhiều giá trị lịch sử đặc trưng, là nơi thể hiện sự giao thoa văn hóa đa dạng, đặc biệt trong thời kỳ Hội An là thương cảng quốc tế, các thương nhân Nhật Bản đã đến và để lại những dấu ấn văn hóa tại đây, tạo tiền đề cho sự gắn kết thâm tình giữa Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung trong mối quan hệ với Nhật Bản đến ngày nay” - ông Nguyễn Văn Sơn nói.