Bốn mùa với Hội An

(QNO) - Tại Art House Gallery số 2/6 Lê Lợi (Hội An) đang diễn ra triển lãm tranh chào đón năm mới nhân sự kiện thành phố Hội An công bố gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO và đón chào năm mới 2024.

Những họa sĩ sáng tác trên phố. Ảnh: MINH QUÂN

Triễn lãm thu hút nhiều du khách. Ảnh: MINH QUÂN

Hội An qua sáng tác của các họa sĩ được thi vị hóa, không chỉ là nơi chốn cố định mà hóa thân uyển chuyển trong từng câu chuyện về sự an trú trong tâm tưởng của từng nghệ sĩ.

Góc phố qua ký họa. Ảnh: MINH QUÂN

Trong từng đường cong của sông Hoài chảy qua hai bờ Hội An - An Hội, nơi thương cảng FAIFO xưa cũ, hay những con hẻm nhỏ đầy rêu phong, chiếc đèn lồng chấp chới hoặc bất chợt bắt gặp nét ban sơ đầy duyên dáng nơi góc phố nhỏ... từng mảnh hồn Faifo đã hoá thành hơi thở đưa nghệ thuật hội họa kết nối với từng du khách có duyên dừng chân. Hội An làm điểm tạm dừng là nơi an trú…

Chuyện của sông. Ảnh: MINH QUÂN

Tại đây, bốn hoạ sĩ Ngyễn Như Đức, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Minh Đức, Vũ Trọng Anh với tâm hồn đa cảm thả hồn qua những tác phẩm độc đáo của mình, đưa người yêu tranh khám phá phố cổ Hội An qua những góc nhìn khác nhau, đưa người thưởng lãm cảm nhận sâu hơn về phố nhỏ, đường cũ, hẻm rêu… của phố cổ.

Mỗi họa sĩ có cáhc biểu đạt riêng về tình yêu phố cổ. Ảnh: MINH QUÂN

Vũ Trọng Anh đưa người xem chìm đắm vào sự rực rỡ đa sắc, phong phú, và hài hòa của phố cổ. Sự biểu đạt chi tiết gần gũi và đắt giá của anh tái tạo không gian phố cổ như một bức tranh muôn màu của mùa xuân phố Hội.

Còn Nguyễn Như Đức, từ góc độ nghệ thuật đương đại đã mang đến những tác phẩm sáng tạo, phản ánh vẻ đẹp cổ điển của Hội An trong bối cảnh hiện đại. Sử dụng sắc màu tương phản như những mùa hè rực rỡ.

Với nét vẽ trừu tượng và sáng tạo của Phạm Minh Đức, anh đưa người xem vào thế giới của sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Sự bay bổng và ẩn ý trong từng chi tiết rất nhỏ, tác phẩm của anh làm nổi bật vẻ đẹp đầy quyến rũ của mùa thu, mang theo những kỉ niệm gắn liền với Faifo.

Bốn họa sĩ làm nên triển lãm tranh tại Art House Gallery. Ảnh: MINH QUÂN

Mềm mại và bí ẩn là đặc trưng trong những nét vẽ của tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn. Anh chuyển tải vào tranh không khí huyền bí và yên bình của phố cổ, tạo nên những khoảnh khắc tĩnh lặng đầy sắc thái mùa đông.

Không gian của Art House Gallery đã giới thiệu đến những người yêu thích nghệ thuật trong nước và quốc tế các tác phẩm hội họa của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam này.

Du khách thưởng lãm tác phẩm. Ảnh: MINH QUÂN

Không gian triển lãm. Ảnh: MINH QUÂN

Không rưng bày, tổ chức triển lãm trong nước, Art House Gallery còn hướng đến thị trường quốc tế, nhằm mang tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ Việt Nam tài năng đến với các hội chợ nghệ thuật uy tín trong nước và quốc tế.

Triễn lãm kéo dài đến ngày 15/1/2024.