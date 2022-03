Bức tranh nông thôn qua sân khấu văn nghệ không chuyên

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) triển khai rộng khắp ở Quảng Nam đã làm thay đổi diện mạo nông thôn. Chất lượng đời sống của người dân từng bước được nâng lên thì yếu tố tinh thần, mà đặc biệt là phong trào văn hóa - văn nghệ do chính chủ thể các xã NTM thực hiện đã góp phần làm cho bức tranh nông thôn xứ Quảng đa sắc màu.

Một tiểu phẩm về nông thôn mới. Ảnh: Đ.T

Nhiều năm nay, có dịp theo dõi các liên hoan, hội diễn nghệ thuật không chuyên, mà đặc biệt là liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã NTM, chúng tôi rất tự hào về bức tranh làng quê Quảng Nam đa sắc màu. Điều đáng nói là chính chủ thể của các xã xây dựng NTM, bằng tinh thần trách nhiệm, bằng niềm đam mê văn hóa - văn nghệ đã mang đến cho người xem những ấn tượng rất đẹp từ lời ca, tiếng hát.

Ở miền núi cao, những người con của đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng, Ve, Tà Riềng, Bhơ noong…đã mang đến cho người xem nét đẹp về văn hóa truyền thống. Những chương trình nghệ thuật mà các diễn viên nơi đại ngàn mang đến cho sân khấu văn nghệ không chuyên không chỉ đơn thuần là sắc màu lộng lẫy của trang phục và trang sức, của chiêng trống, sáo, đàn… mà còn thể hiện đậm nét vẻ đẹp về đời sống văn hóa của từng tộc người.

Chị Hứa Thị Nguyệt Quế, diễn viên không chuyện Đội nghệ thuật xã Trà Dương (huyện Bắc Trà My) cho rằng: “Diện mạo nông thôn Trà Dương nói riêng và các xã ở vùng núi Bắc Trà My hiện nay đã có nhiều khởi sắc nhờ phong trào xây dựng NTM. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức về câu chuyện làm đẹp làng quê, chuyện đời sống ấm no của mình. Thông qua các tiết mục văn nghệ, những diễn viên không chuyên như chúng tôi đã thực sự kể cho người xem câu chuyện đổi thay ở quê mình”.

Bức tranh nông thôn xứ Quảng dọc dài qua những địa phương đồng bằng cũng là những “phối cảnh” đẹp từ chính thực tế công cuộc xây dựng NTM những năm qua. Những lợi thế địa phương, những bản sắc vùng miền hay trầm tích văn hóa được gìn giữ cho đến nay đều được khai thác dưới nhiều góc độ.

Mỗi xã xây dựng NTM vùng trung du và đồng bằng Quảng Nam đều mang đến cho các sân khấu liên hoan nghệ thuật quần chúng những tiết mục ấn tượng, thể hiện bản lĩnh tiên phong, tinh thần chịu thương chịu khó vượt qua những khó khăn do điều kiện khác nhau của từng địa phương để hoàn thành từng tiêu chí của chương trình xây dựng NTM.

Không chỉ là nét đẹp từ cảnh sắc thiên nhiên, từ tinh thần lao động, ý chí vươn lên làm giàu cho gia đình, làm đẹp xã hội mà còn là không gian để cộng đồng thể hiện quan điểm, tình cảm, thái độ cũng như những hạn chế, tồn tại trong xây dựng NTM thời gian qua, từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm cho tương lai.

Chị Nguyễn Thị Bích Hiệp, diễn viên không chuyên ở xã Duy Sơn (Duy Xuyên) tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng NTM lần thứ I, năm 2021 nói: “Thông qua tiếng hát lời ca, điệu múa… trong các tiết mục dự thi của địa phương mình, chúng tôi muốn khẳng định rằng miền quê NTM Duy Sơn giờ đây đã thay đổi rõ nét.

Chúng tôi không chỉ ngợi ca vẻ đẹp nông thôn mà còn phản ánh một cách cụ thể những thói hư, tật xấu, những tệ nạn vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân, đặc biệt là lớp trẻ để việc xây dựng NTM trở nên bền vững hơn”.

Điều thú vị là những năm qua, bức tranh nông thôn Quảng Nam đã được các biên đạo múa không chuyên trưởng thành từ văn nghệ quần chúng khắc họa đậm nét trong các tiểu phẩm dù là múa độc lập hay minh họa.

Những tiểu phẩm múa về đề tài NTM được đưa lên sân khấu nghệ thuật quần chúng không chuyên mấy năm qua đều mang nét riêng, thể hiện sự mới mẻ trong ý tưởng, bố cục ngôn ngữ múa và nội dung. Các biên đạo múa đã khéo léo vận dụng đặc trưng văn hóa vùng miền cho các tiểu phẩm.

Nghệ sĩ múa Minh Tâm (Đoàn ca múa Quân khu 5), người nhiều năm được mời tham gia các liên hoan nghệ thuật quần chúng Quảng Nam khẳng định, dù là tay ngang, nhưng các biên đạo múa trẻ ở Quảng Nam đã khắc họa một bức tranh nông thôn xứ Quảng giàu tính nghệ thuật, thể hiện được khát vọng làm đẹp làng quê, làm lung linh sắc màu nông thôn đất Quảng.

Còn nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam, người liên tục tham gia ban giám khảo các liên hoan, hội diễn nghệ thuật không chuyên thì nhận xét rằng, thông qua các tiết mục nghệ thuật, diễn viên quần chúng -những chủ thể của NTM đã làm rạng rỡ sắc màu quê hương mình, thể hiện được niềm tự hào của người dân với quê xứ cũng như niềm tin trong công cuộc xây dựng NTM.