(QNO) – Trung tâm Văn hoá - thể thao, Truyền thanh - truyền hình TP.Hội An, cho biết, chiều tối 16.12, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ công bố dự án opera "Công nữ Anio". Vở diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu đẹp giữa Công nữ Ngọc Hoa và chàng thương nhân tài ba người Nhật Bản Araki Sotaro với bối cảnh diễn ra tại Hội An.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro

Vở opera là câu chuyện tình yêu có thật giữa Công nữ Ngọc Hoa (con gái nuôi của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên) và chàng thương nhân tài ba người Nhật Bản Araki Sotaro. Như định mệnh dẫn lối không biết từ khi nào họ đã phải lòng nhau và kết duyên vợ chồng.

Chúa Nguyễn dù trước đó đã phản đối cuộc hôn nhân này nhưng sự quyết tâm gắn kết của cả hai đã khiến ông lay động và đã bằng lòng. Cuối cùng Công nữ cũng đến một đất nước xa lạ, nàng được tiếp đón nồng hậu tại TP.Nagasaki (Nhật Bản).

Đây là câu chuyện trở thành truyền kỳ không chỉ ở Nagasaki mà ai từng đến Hội An cũng một lần được nghe kể lại. Mối tình giữa Công nữ Ngọc Hoa và chàng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro đã vượt lên sự khác biệt quốc gia, giai cấp, đồng thời đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối lương duyên Việt Nam – Nhật Bản từ 350 năm trước đến mãi sau này.

Nhiều năm nay, tại TP.Hội An, lễ cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro đã được tái hiện thường xuyên vào dịp Lễ hội giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản. Đặc biệt, tháng 10.2017, mô hình Châu Ấn Thuyền - con thuyền đưa Công Nữ về Nhật Bản cũng đã được phía Nagasaki trao tặng TP.Hội An và đang được trưng bày tại đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Mô hình Châu Án Thuyền TP.Nagasaki tặng cho TP.Hội An năm 2017

Trong trailer giới thiệu dự án, ông Honna Tetsuji (Nhật Bản) – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, ông mong muốn tạo nên một tác phẩm danh tiếng lưu truyền về sau. Vì vậy, ông và ekip đã nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng các chứng cứ lịch sử, bởi đây là điều quan trọng để khán giả có thể thấy được đội ngũ sản xuất đã đặt tâm huyết vào việc nghiên cứu, coi trọng sự thật lịch sử.

“Chúng tôi đã liên hệ và nhờ đến sự hiểu biết của các chuyên gia, cố vấn lịch sử từ 2 quốc gia Việt Nam – Nhật Bản nhằm xây dựng nội dung câu chuyện một cách chính xác và chân thực nhất”, ông Honna Tetsuji chia sẻ.



Dự kiến, buổi công diễn sẽ ra mắt vào tháng 9.2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 - 2023). Chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sỹ opera đại diện Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2022, việc chọn diễn viên, ca sỹ tham gia chương trình sẽ được công bố.