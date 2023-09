(QNO) - Sáng 17/9, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam" cho VinWonders Nam Hội An. Đây là tác phẩm do nghệ nhân Bùi Quý Phong cùng đội ngũ "Mặt nạ thời gian" và các nghệ nhân của VinWonders Nam Hội An kỳ công sáng tạo trong 20 ngày.

Công bố kỷ lục “Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam“. Ảnh: X.H

Tác phẩm mặt nạ tuồng mang chủ đề "Dấu ấn tiền nhân" có chiều cao 3,5m và chiều ngang 2,65m, được trưng bày tại VinWonders Nam Hội An. Tác phẩm khắc hoạ rõ nét vượng khí qua hai gam màu chính đen và đỏ, điểm xuyết những nét vẽ trắng và vàng.

Mặt nạ "Dấu ấn tiền nhân" đại diện cho tính cách mạnh mẽ, chính trực, khảnh khái và anh dũng của các bậc tiền nhân thời khai hoang mở cõi. Không chỉ đặc biệt ở kích thước khá lớn, đây còn là tác phẩm sử dụng chất liệu giấy dó độc đáo nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần giữ gìn tinh hoa di sản Việt.

Nghệ nhân Bùi Quý Phong mô tả về quá trình thực hiện tác phẩm. Ảnh: X.H

Nghệ nhân Bùi Quý Phong, "cha đẻ" của công trình kỷ lục, đã có hơn 40 năm thổi hồn cho những chiếc mặt nạ. Tác phẩm của ông khắc hoạ vẻ đẹp đặc trưng của hát bội (còn gọi là hát bộ, hoặc tuồng) với những sắc thái biểu cảm khác nhau, tuân thủ quy tắc âm dương và 5 màu chủ đạo là vàng, trắng, đỏ, đen, xanh lá.

Kỷ lục “Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam” vừa được xác lập. Ảnh: X.H

Chia sẻ về chiếc mặt nạ kỷ lục, nghệ nhân Bùi Quý Phong cho biết: "Đây là lần làm mặt nạ đặc biệt nhất của tôi trong mấy mươi năm làm nghề. Chúng tôi đã tạo hình gương mặt nhân vật đến 3,5m trên giấy dó để tôn vinh tiền nhân, những người xướng lĩnh hát bội một thời vang bóng. Trong các đợt lễ hội, các đêm diễn tuồng, chiếc mặt nạ này sẽ luôn nhắc nhớ một thời vàng son trên sân khấu của hát bội đầy hào hùng của cha ông".

Your browser does not support the video tag. Nghệ nhân Bùi Quý Phong chia sẻ về ý nghĩa tác phẩm mặt nạ tuồng “Dấu ấn thời gian“.

Tại VinWonders Nam Hội An, toàn bộ quá trình tạo tác mặt nạ giấy dó - nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của xứ kinh Bắc với lịch sử tồn tại hàng trăm năm được tái hiện đầy sinh động.

Cùng với việc xác lập kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam", VinWonders Nam Hội An khẳng định vai trò tiên phong trong việc góp phần tôn vinh tôn vinh nét đẹp văn hóa của nghệ thuật tuồng cũng như lan tỏa thông điệp gìn giữ bảo tồn các giá trị di sản lâu đời với du khách trong nước và quốc tế.