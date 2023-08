Dâng hương di tích mộ thương nhân Nhật Bản

(QNO) - Trong chuỗi hoạt động của sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023", chiều 4/8, tại TP.Hội An đã diễn ra lễ dâng hương tại di tích mộ ông Tani Yajirobei - thương nhân Nhật Bản (khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu). Tham dự lễ viếng có Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng, ông Yakabe Yoshinori và ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam.

Mộ thương nhân Tani Yajirobei là một trong 3 ngôi mộ người Nhật Bản đang an nghỉ tại Hội An từ thế kỷ thứ 17.

Theo truyền thuyết kể lại, vào thế kỷ 17 khi Nhật hoàng tiến hành bế quan tỏa cảng buôn bán với hải ngoại, ông Tani Yajirobei phải từ Hội An trở về quê hương, nhưng sau đó ông đã tìm mọi cách trở lại Quảng Nam để sống với người yêu của mình là cô gái người Hội An đến khi từ giã cõi đời.

Mộ của thương nhân Tani Yajirobei hướng 10 độ về phía Đông Bắc quê hương ông như là cách vọng về đất nước Nhât Bản.

[VIDEO] - Đoàn Nhật Bản dâng hương mộ thương nhân Tani Yajirobei

Ông Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An khẳng định, di tích là bằng chứng về mối quan hệ tốt đẹp giữa thương nhân Nhật Bản với cư dân Hội An vào giai đoạn thương cảng Hội An phát triển sầm uất trong những năm đầu thế kỷ 17. Đồng thời, cũng là minh chứng cho mối quan hệ giao lưu hữu hảo giữa nhân dân hai nước trong suốt chiều dài lịch sử.