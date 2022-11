Hát lên cùng Ngọc Linh

Với hàng chục ca khúc được sáng tác trong khoảng thời gian chưa phải là dài và được dàn dựng, biểu diễn, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, Nam Trà My - Ngọc Linh đang trở thành một địa chỉ của cảm hứng và tình yêu âm nhạc...

Nhiều ca khúc về Nam Trà My - Ngọc Linh đã được dàn dựng, biểu diễn trong các chương trình của địa phương. Ảnh: H.Đ.L

Vùng đất của cảm hứng âm nhạc

Giữa năm 2022, nhạc sĩ Hồ Xuân Hương cùng một số nhạc sĩ trong Chi hội Âm nhạc Quảng Nam đi thực tế ở huyện miền núi Nam Trà My. Sau một ngày thăm thú một số nơi ở Trà Tập, Trà Nam, Trà Linh, khi vừa quay về Tắc Pỏ anh ôm đàn ra mái hiên ngồi dạo.

Chừng nửa tiếng sau, anh kêu lớn: “Có rồi, có rồi...”. Mọi người xúm lại hỏi chuyện gì, nhạc sĩ Hồ Xuân Hương khoe: “Tôi đã nảy ra được phần intro cho một ca khúc mới rồi…”.

Ngay đêm đó, nhạc sĩ Hồ Xuân Hương đã hoàn thành ca khúc mới mang tên “Ngôi nhà chung”, được viết trên nền rock ballad mượt mà, quyến rũ với những giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào: “Sương của chiều trao, cho long lanh, cho tươi xanh thêm ảo huyền đại ngàn. Sao của trời cao lung linh chong đêm, nay đã về thắp sáng những buôn làng, để người Xê Đăng, Ca Dong, Mơ Nông hát ca đời tự do với rượu cần, để nhịp cồng chiêng ngân vang ngân vang cùng điệu múa vui...”.

Tại Cuộc thi sáng tác âm nhạc về văn hóa, vùng đất, con người huyện Nam Trà My năm 2022, ca khúc này đã được trao giải nhì. Sau này, trong một cuộc chuyện trò, nhạc sĩ Hồ Xuân Hương tâm sự: “Thật sự là tôi phải cám ơn vùng đất Ngọc Linh - Nam Trà My vì đã cho tôi những cảm xúc rất mới mẻ. Tôi tới đó, và cứ thế, âm giai ùa đến hết sức tự nhiên...”.

Nhiều nhạc sĩ khác cũng có cảm nhận tương tự khi đến với Ngọc Linh - Nam Trà My, để rồi nhận được những món quà âm nhạc dễ thương từ vùng đất này. Có người chỉ đến một lần, gần như thoáng qua, nhưng giai điệu vẫn thăng hoa, như trường hợp nhạc sĩ Hồ Xuân Hương.

Hay như với hai nhạc sĩ Nguyễn Cường và Trần Quế Sơn, trong một lần về Nam Trà My, ngơ ngác và lạ lẫm, ấy thế mà chỉ sau một ngày dạo quanh núi rừng và sông suối, mỗi người đã có được một ca khúc mới.

Còn với những người có nhiều gắn bó hơn, có vẻ Ngọc Linh - Nam Trà My trao cho họ nhiều “ân sủng” hơn. Nhạc sĩ Dương Trinh, người Co, công tác tại Nam Trà My ngay từ những ngày đầu chia tách huyện, có được gần 10 ca khúc mang đậm âm hưởng núi rừng, mà cảm xúc khởi nguồn và một trong những đối tượng mà các ca khúc anh hướng đến chính là đất và người nơi đây.

Nhạc sĩ Huỳnh Đức Long, người từ hơn một năm nay, do công việc nên thường xuyên đến với Ngọc Linh, cũng viết được vài ca khúc. Trong đó, ca khúc mới nhất của anh là “Mùa xuân trên đỉnh Ngọc Linh” vừa giành được giải nhất Cuộc thi sáng tác âm nhạc về văn hóa, vùng đất, con người huyện Nam Trà My năm 2022...

Trong khi đó, nhạc sĩ Huỳnh Ngọc Hải - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Quảng Nam, cho biết anh từng nhiều lần đến đây và lần nào cũng nhận được những cảm xúc lạ lẫm, bất ngờ. “Bởi vậy, hầu như sau mỗi lần đến đây tôi đều viết được một ca khúc mới” - nhạc sĩ Huỳnh Ngọc Hải nói thêm.

Góp phần quảng bá vùng đất Trà My

Kể từ khi mô hình hội chợ sâm được huyện Nam Trà My tổ chức hằng tháng và sau đó là các kỳ lễ hội sâm Ngọc Linh, nhiều ca khúc về Nam Trà My, về Ngọc Linh, đã được vang lên tại các không gian riêng biệt này.

Một trong những tác phẩm âm nhạc được phát, được trình diễn nhiều lần vào các dịp này là ca khúc “Giấc mơ Ngọc Linh” của nhạc sĩ Phan Văn Minh. Giai điệu rộn ràng, lời ca đầy tin tưởng, lạc quan trong ca khúc này đã góp phần làm cho không gian sự kiện thêm sôi nổi: “Ôi sâm Ngọc Linh như nàng tiên ngủ quên giữa rừng xanh. Hôm nao em vươn vai, thức giấc cất tiếng hát, gọi ánh sáng xua đi đêm trường, đem kho báu gọi mời muôn phương. Hê chiêng cồng lên, buôn làng ta cùng nhau giữ rừng thiêng. Hê hê hê hê hê cho cây sâm vươn lên cho con suối hát reo trên nguồn, cho cây lá mát xanh đại ngàn, để xuân về cùng giấc mơ Ngọc Linh...”.

Gần đây, danh mục bài hát được đưa vào phục vụ hội chợ sâm được bổ sung thêm bằng các ca khúc vừa đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác âm nhạc về văn hóa, vùng đất, con người huyện Nam Trà My năm 2022. Những tin yêu, hy vọng lại được tiếp nối, vang lên: “...Nghe tiếng chim líu lo líu lo. Nghe suối reo suối reo suối reo. Nghe bước chân của mẹ lên rẫy... cho mùa xuân về trên đỉnh Ngọc Linh” (Xuân về trên đỉnh Ngọc Linh, Huỳnh Đức Long).

Theo thống kê của Phòng VH-TT huyện Nam Trà My, sau nhiều lần đón các nhạc sĩ từ khắp mọi miền đất nước về sáng tác cũng như sau 5 lần tổ chức thi sáng tác âm nhạc, đến nay địa phương đã tập hợp được hơn 50 ca khúc viết về Nam Trà My - Ngọc Linh.

Trong số này, đã có khoảng 30 ca khúc được hòa âm phối khí hoàn chỉnh, được sử dụng để phát trên sóng đài truyền thanh huyện, các trạm truyền thanh cơ sở; được đưa vào dàn dựng, biểu diễn trong các chương trình văn hóa, văn nghệ của huyện và của các xã.

Ngoài ra, ngành văn hóa Nam Trà My cũng đã chọn 10 ca khúc có chất lượng và dễ hát, dễ phổ biến đối với đại đa số công chúng, để ghi hình, dàn dựng thành các MV karaoke phát trên nền tảng mạng xã hội YouTube. Trong lúc số người sử dụng mạng xã hội - nhất là giới trẻ, đang tăng lên nhanh chóng, thì đây chính là cách quảng bá các ca khúc của huyện đến người nghe nhanh nhất.