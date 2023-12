Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO

(QNO) - Tối nay 31/12/2023, thành phố Hội An long trọng tổ chức lễ công bố gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Dân vận Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện UNESCO, Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL tham dự sự kiện.

Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Ảnh: K.L

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi Khu đô thị cổ Hội An trở thành di sản văn hóa thế giới, Hội An luôn đặt văn hóa làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển của mình, coi văn hóa là yếu tố then chốt hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, Hội An cũng lựa chọn sự phát triển bền vững, coi trọng các giá trị sinh thái và nhân văn, luôn tạo cơ hội và ươm mầm cho các giá trị sáng tạo mới trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa.

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã được phục hồi, phát huy đưa vào khai thác phục vụ du lịch như tái hiện Đêm phố cổ đầu thế kỷ 20, trình diễn nghệ thuật bài chòi, hát hò khoan,… đưa nghệ thuật dân gian vào các chương trình, hội thi, hội diễn, lễ hội, sự kiện.

Cạnh đó, thành phố cũng không ngừng chăm lo bồi dưỡng đào tạo lực lượng diễn viên, nghệ sĩ kế cận, đưa nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong trường học, tổ chức các lớp dạy hát dân ca, đào tạo nghệ nhân hát tuồng hằng đêm tại khu phố cổ… góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm đặc sắc để phục vụ du khách và nâng cao tầm vóc của văn hóa Hội An.

Hội An đã lựa chọn lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian để đăng ký gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Ảnh: K.L

Đặc biệt, thành phố cũng hết sức chú trọng bảo tồn các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, rau Trà Quế, tre dừa nước Cẩm Thanh… và nhiều ngành nghề thủ công khác. Một số nghề được hình thành từ khai thác giá trị văn hóa và thích ứng nhanh với thời đại như nghề làm lồng đèn, nghề may đo nhanh, chế tác sản phẩm nghệ thuật từ gốc tre… đã tạo ra giá trị độc đáo và riêng có của nghề thủ công ở Hội An, góp phần giải quyết việc làm và tạo ra thu nhập cao cho người lao động.

“Với những định hướng đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên chặng đường phát triển của mình, Hội An đã từng bước trở thành một địa chỉ văn hóa quen thuộc, một điểm đến ưa thích của du khách trong nước và thế giới. Nhiều năm liền, Hội An được các trang mạng uy tín bình chọn là điểm đến văn hóa hàng đầu, là một trong những thành phố du lịch hàng đầu của châu Á và thế giới”, ông Sơn nhấn mạnh.

Từ nền tảng quan trọng đó, trong năm 2022 và 2023, Hội An được Bộ VH-TT&DL lựa chọn cùng với thành phố Đà Lạt để giới thiệu gia nhập vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Trên cơ sở xác định lợi thế của mình, Hội An đã lựa chọn lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian để đăng ký gia nhập với mục tiêu vừa bảo tồn, phát huy thế mạnh vốn có của mình, vừa tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian của các thành phố bạn trên thế giới, qua đó tạo thêm nhiều giá trị mới nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tặng bằng khen cho nhiều cá nhân đã có đóng góp trong việc xây dựng hồ sơ cho Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO Ảnh: K.L

Sau một thời gian nỗ lực trong việc xây dựng hồ sơ, cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, đến tháng 7/2023, hồ sơ đăng ký gia nhập của Thành phố Hội An đã thực hiện thành công. Ngày 31/10/2023, Hội An đã chính thức được ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Việc trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế, thương hiệu Hội An, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của Hội An với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hường – Quyền trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, bên cạnh đặc điểm có một không hai về cảnh quan văn hóa và sinh thái, chính nguồn lực văn hóa truyền thống sống động thể hiện thông qua các nghề thủ công và nghệ thuật dân gian vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ, đã và đang góp vai trò quan trọng trong việc làm cho Hội An trở thành một điểm đến không thể nào quên với bất kỳ một người khách nào.

“Nhận diện rõ vị thế và sức mạnh riêng có đặc trưng của Hội An với định hướng một trong những thành phố năng động và bền vững của Việt Nam, Hội An đã liên tục tiến những bước vững chắc và đầy ý nghĩa trong hành trình bảo tồn, phát huy và tiếp tục làm giàu thêm nguồn lực văn hóa, di sản của thành phố.

Hội An hôm nay đã trở thành một thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên toàn cầu. Danh hiệu này mang tới những cơ hội lớn và cả những cam kết trách nhiệm quan trọng của thành phố. Sẽ cần tiếp tục các nỗ lực và hành động để thúc đẩy và phát huy nguồn lực thủ công và nghệ thuật dân gian của mình trở thành khung hành động có tính chiến lược và công cụ để Hội An đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tô đậm thương hiệu và danh tiếng quốc tế của Hội An. Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam xác định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội An trên hành trình mới này”, bà Hường nói.