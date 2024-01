Hơn 267 triệu đồng xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ, hoạt động văn hóa sai quy định

Công an Duy Xuyên điều tra khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%

M.NHI - P.THÀNH | 12/01/2024 - 09:00

(QNO) - Chiều 11/1, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.