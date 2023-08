Khai mạc “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”

(QNO) - Tối 5/8, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023” chính thức khai mạc. Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã tham dự sự kiện.

Về phía Nhật Bản, có ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Yakabe Yoshinori và ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: K.L

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống và các giá trị nhân văn. Trong đó, đô thị cổ Hội An được biết đến là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam cách đây hơn 400 năm thể hiện qua mối quan hệ giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An cũng như mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Araki Sotaro ở tỉnh Nagasaki .

Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó, thời gian qua, Hội An đã không ngừng đẩy mạnh giao lưu hợp tác, hữu nghị với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, và Lễ hội giao lưu Văn hoá Hội An - Nhật Bản cũng đã trải qua 19 lần tổ chức .

Chương trình khai mạc với nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc. Ảnh: K.L

Năm nay, sự kiện càng có ý nghĩa khi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023). Qua đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố thúc đẩy mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa hai đất nước, hai dân tộc.

“Chính quyền và nhân dân thành phố Hội An hi vọng thông qua sự kiện này, Hội An, Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân các địa phương hai nước ướng đến một tương lai tốt đẹp”, ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Ngài Yamada Takio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ như ngày nay bởi có sự “thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người” được tạo nên nhờ mối liên hệ mang tính lịch sử, văn hóa lâu đời giữa hai nước.

Nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn chương trình nghệ thuật đêm khai mạc. Ảnh: K.L

Một trong những minh chứng tiêu biểu là câu chuyện giữa Araki Sotaro, thương nhân vùng Nagasaki và Công nữ Ngọc Hoa thời Chúa Nguyễn vào khoảng 400 năm trước. Câu chuyện này vẫn còn lưu truyền tới ngày nay, được tái hiện trong Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản và trong một phân cảnh của lễ hội “Nagasaki Kunchi” được tổ chức 7 năm 1 lần.

“Tôi đã có cơ hội tới thăm Nagasaki, tại đây vẫn còn ngôi mộ của thương nhân Araki Sotaro và công nữ Anio (tên tiếng Nhật của Công nữ Ngọc Hoa). Họ yên nghỉ trong một mộ phần chung. Khi thăm ngôi mộ này, tôi có cảm nhận câu chuyện của họ là xuất phát điểm của quan hệ đối tác thân thiết bình đẳng giữa Nhật Bản và Việt Nam” - Đại sứ YAMADA Takio chia sẻ.

Đặc biệt, dựa trên câu chuyện này, truyện tranh lịch sử “Công nữ Anio” đã ra đời. Bà Higashimura Akiko, một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản đã vẽ nên những hình ảnh minh họa sinh động trong cuốn truyện này.

Ca sĩ Nakatani Akari sẽ đảm nhận vai trò “Đại sứ thiện chí du lịch Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”. Ảnh: K.L

Theo Đại sứ Yamada Takio, thông qua câu chuyện “Công nữ Anio”, ông hi vọng mọi người có thể một lần nữa khám phá, nhận biết về lịch sử giao lưu lâu đời, sự gần gũi tương đồng văn hóa, sự thấu hiểu đồng cảm giữa Nhật Bản và Việt Nam, những yếu tố đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Dịp này, nữ ca sĩ Nhật Bản, Nakatani Akari, đồng thời cũng là diễn viên đóng trong bộ phim “Em và Trịnh” đã vinh dự đảm nhận vai trò “Đại sứ thiện chí du lịch giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”, góp phần giới thiệu, quảng bá về sự kiện, cũng như hình ảnh Hội An, Việt Nam đến bạn bè khắp nơi trên thế giới.