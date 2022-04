Khai mạc sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Nhiều hoạt động trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

MỸ LỆ | 18/04/2022 - 07:45

Từ ngày 22 đến 23.4, tại vườn tượng An Hội, UBND tỉnh và UBND TP.Hội An sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022.