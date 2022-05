Mùa hè sôi động

Từ “Tìm kiếm tài năng âm nhạc Quảng Nam” cho đến những sự kiện văn hóa nghệ thuật từ nhiều ngày nay cho thấy đời sống văn hóa giải trí đã thật sự sôi động...

Một mùa hè hứa hẹn những hoạt động rộn ràng sẽ khởi lên, từ các vùng đô thị, di sản đến không gian biển đêm sóng vỗ...

Sân chơi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc Quảng Nam” tạo tiền đề để có nhiều hơn các sân chơi nghệ thuật cho người trẻ. Ảnh: X.H

Chương trình cho người trẻ

Đêm cuối tuần qua, Trung tâm Văn hóa (TTVH) Quảng Nam trở thành điểm hẹn của rất đông các bạn trẻ. Chương trình “Tìm kiếm tài năng âm nhạc Quảng Nam” với đêm chung kết bùng nổ của những giai điệu sôi động, bước nhảy điêu luyện... thật sự làm người xem mãn nhãn. Từ 59 thí sinh dự thi, đêm chung kết lựa chọn 22 tiết mục xuất sắc nhất.

Thí sinh là những người trẻ có độ tuổi từ 14 đến 30. Các hình thức dự thi đa dạng gồm hát (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), nhóm nhảy (hip hop, poping, Kpop, dance cover…), múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể) và thể loại nhạc (độc tấu nhạc cụ, nhóm nhạc, ban nhạc).

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc TTVH tỉnh cho biết, cuộc thi nhằm tạo sân chơi ý nghĩa, môi trường giao lưu học hỏi và phát huy tài năng trẻ trên lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời góp phần vào phong trào văn hóa văn nghệ địa phương.

Trong đêm chung kết, khá ấn tượng với tiết mục “Chiếc khăn piêu” của FM band - nhóm thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có sự điêu luyện trong cách hát cũng như các nhạc cụ được sử dụng. Minh Tâm - thành viên ban nhạc cho biết, các bạn đã tập luyện nghiêm túc để được cháy hết mình trong đêm chung kết.

“Dòng nhạc mà nhóm nhạc FM Band đang theo đuổi là Progressive Rock. Đây là một dòng nhạc mới và các bạn trong nhóm còn trẻ nên cần học hỏi và tập luyện nhiều hơn” - Minh Tâm nói.

Một nhóm nhạc quy tụ các thành viên là học sinh nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, thuần thục với guitar, trống, piano… Quá xuất sắc với tiết mục trình diễn của mình, FM Band giành giải Nhất ở hạng mục nhóm nhạc của chương trình.

Hình như đây cũng là lần trở lại sau một quãng dài im ắng, TTVH tỉnh mới có một đêm lấp đầy không gian bởi những người xem nhiệt huyết. Từng tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục, như muốn thêm lần nữa khẳng định khán giả xứ Quảng luôn nồng nhiệt với những chương trình văn nghệ ở địa phương.

Ở góc độ người đánh giá, biên đạo múa Ngọc Nghĩa - giám khảo chương trình cho biết, ông khá ngạc nhiên với các thí sinh trẻ của Quảng Nam ở cuộc thi này.

“Các em tuy không học hành bài bản nhưng lại có các bước nhảy khá chuyên nghiệp, nhiều động tác múa hiện đại. Đây sẽ là những tài năng trẻ của Quảng Nam góp phần phát triển văn hóa văn nghệ xứ Quảng” - biên đạo Ngọc Nghĩa nói.

Trong khi đó, trưởng ban giám khảo chương trình, nhạc sĩ Trần Quế Sơn cho biết, các em đến với cuộc thi đều là những tài năng văn nghệ với lối diễn chân phương và cảm xúc rất thật. Chính điều này khiến cuộc thi trở nên hấp dẫn và cũng chính từ đây sẽ chắp cánh cho những em có đam mê thật sự với nghệ thuật…

Rộn ràng đêm di sản

Từ trung tuần tháng 3 vừa qua, TP.Hội An đã thật sự trở lại là phố du lịch với những nhộn nhịp của các sự kiện về đêm. Không gian bài chòi trên tuyến phố đi bộ lại vang tiếng phách, tiếng gõ nhịp cùng những quân bài.

Không gian về đêm ở các vùng đất du lịch đã bắt đầu rộn ràng trở lại. Ảnh: VS.HA

Ở các tuyến đường, những nhóm nhạc đường phố khởi lên, không gian phố bên sông Hoài như dìu dặt theo những âm giai. Một Hội An sẽ lại sống động với từng câu chuyện văn hóa hiển lộ trên những con phố.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc TTVH Hội An cho biết, các chương trình nghệ thuật lớn sẽ luân phiên thực hiện để tạo sức hút du khách đến với Hội An về đêm. Không chỉ vậy, ngoài các sự kiện từ nay đến cuối năm, Hội An sẽ luôn duy trì những góc phố với các hoạt động nghệ thuật phù hợp. Ở đó, sẽ có những không gian cà phê âm nhạc đủ làm rộn lòng người, hay các cuộc triển lãm mini của từng loại hình sẽ gom góp tạo dấu ấn riêng cho phố.

Từ 16.5, chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” sẽ chính thức mở bán vé phục vụ nhu cầu du khách tham quan. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời tại Khu đền tháp Mỹ Sơn được dàn dựng khá công phu và hoành tráng với sự tham gia của gần 200 diễn viên cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được bố trí hợp lý theo nội dung của show diễn.

Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” đưa người xem ngược dòng lịch sử để cảm nhận phần nào cội nguồn trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của vương quốc cổ Chămpa từ ngàn xưa.

“Chương trình truyền tải thông điệp đến khán giả bằng nhiều loại hình ngôn ngữ nghệ thuật như: múa, ánh sáng, âm nhạc… kết hợp với đạo cụ và công nghệ hiện đại nhằm tạo nên màn trình diễn ấn tượng nhất.

Đồng thời khắc họa những giá trị văn hóa đặc sắc riêng có tại không gian khu đền tháp. Chúng tôi sẽ bắt đầu với các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc, giao lưu văn hóa Chăm, các trò chơi dân gian, sau đó du khách sẽ được thưởng thức chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” - ông Phan Hộ nói.

Ở các bãi biển đang muốn phát triển du lịch, những hoạt động về đêm bây giờ không chỉ khu trú ở lĩnh vực ẩm thực mà còn mở ra nhu cầu thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật cho người dân. Võ Nguyên Tùng - Giám đốc HTX Làng nghề nước mắm Cửa Khe cho biết, từ bữa thử nghiệm ngày hội dân gian làng biển tại Cửa Khe, nhận thấy sự hào hứng của người tham gia, nên mỗi dịp cuối tuần, tại Cửa Khe sẽ có nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách.

Một mùa hè rộn tiếng ca, khơi lại niềm vui thú thưởng thức nghệ thuật trong nhiều người...