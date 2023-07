"Phương Đông rực rỡ": Đêm diễn sáng bừng góc phố

Nối tiếp thành công của chương trình thời trang “Vùng trời bình yên” diễn ra tại phố cổ Hội An vào mùa hè năm ngoái, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú (Vũ Ngọc) và Đinh Trường Tùng (Son) sẽ đồng hành cùng UBND thành phố tổ chức chương trình thời trang “Phương Đông rực rỡ” - Hội An 2023.

Phối cảnh không gian chương trình thời trang “Phương Đông rực rỡ” tại phố Nguyễn Huệ giáp với khu vực chợ Hội An.

Dự kiến chương trình thời trang “Phương Đông rực rỡ” diễn ra vào chiều 28/7 tại phố Nguyễn Huệ giáp với khu vực chợ Hội An. Chương trình có sự góp mặt của các người mẫu đã đoạt giải trong các cuộc thi The Face, Việt Nam Next Top Model, đặc biệt có sự tham gia của nhiều hoa hậu, ca sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.

Với phạm vi biểu diễn được kéo dài từ ngã tư đường Phan Châu Trinh đến chợ Hội An, không gian của chương trình sẽ thêm phần rực rỡ bởi sắc đỏ của hàng trăm chiếc đèn lồng.

Lần này, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son mang đến bộ sưu tập được thiết kế với gam đỏ là màu chủ đạo, với mục đích nghệ thuật làm rực sáng không gian góc phố cổ, gợi lại nét huy hoàng, tấp nập một thời của thương cảng Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, thông qua chương trình, chính quyền TP.Hội An tiếp tục giới thiệu những góc nhìn mới về Hội An - Điểm đến tuyệt vời dành cho du khách, chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông và sáng tạo tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, thiên nhiên và con người Hội An.

Chương trình còn góp phần tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Hội An đến du khách trong và ngoài nước, là động lực kích cầu du lịch, đưa Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nội địa và quốc tế.

UBND TP.Hội An giao các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND phường Minh An chuẩn bị tốt mọi điều kiện; trong đó chú trọng vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để đảm bảo cho chương trình được tổ chức thành công.