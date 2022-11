Quảng Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022

(QNO) - Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022.

Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022 diễn ra từ ngày 19 đến 24/12 tại TP.Hội An do Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp thực hiện. Dự kiến từ ngày 20 đến 23/12, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) và UBND TP.Hội An sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn phục vụ nhân dân tại Công viên Vườn tượng An Hội, TP.Hội An.

Đây là dịp chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày ASEAN, tạo điều kiện để các nghệ sĩ, diễn viên và người làm công tác văn hóa - văn nghệ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật; đồng thời góp phần làm phong phú hoạt động trong khuôn khổ bế mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.