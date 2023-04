Rộn ràng âm nhạc khắp chốn

Cuối tuần này, Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII bắt đầu tại Hội An. Từ trước đó, những sân chơi âm nhạc đã rộn ràng ở khắp địa phương. Như những giai điệu vui của đời sống vang ngân...

Liên hoan các ban nhạc tỉnh Quảng Nam năm 2023 là sân chơi chất lượng cho những người trẻ. Ảnh: X.H

Từ các ban nhạc trẻ

Sau 5 năm từ lần tổ chức đầu tiên, các ban nhạc của xứ Quảng mới lại có dịp hội ngộ. Một cuộc chơi hết mình của đam mê cùng giai điệu của người trẻ xứ Quảng. Liên hoan các ban nhạc tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra tại TP.Tam Kỳ cuối tháng 3, quy tụ 9 ban nhạc đến từ các địa phương, như cơ hội để người trẻ xứ Quảng trổ bày tài năng.

Đại diện cho ban nhạc huyện Duy Xuyên - đơn vị giành giải nhất tại Liên hoan, cho biết, họ trông chờ vào sân chơi này đã nhiều năm. Đây cũng chính là tinh thần của những ban nhạc đến với liên hoan. Với phần lớn là các ca khúc được phối mới cùng nhạc cụ biểu diễn của sân khấu lớn, các tiết mục đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, luân phiên mỗi năm, các sân chơi thay đổi theo từng thể loại khác nhau để tạo diện mạo đa dạng cho ngành giải trí của Quảng Nam.

Tất cả ban nhạc và ca sĩ đều có sự đầu tư tập luyện kỹ lưỡng, phong cách trình diễn trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Đây cũng là kỳ vọng của những người tổ chức nên sân chơi khi ngày càng nhiều các ban nhạc, câu lạc bộ, nhóm nhạc được hình thành. Với hình thức liên hoan, cuộc quy tụ lần này mang nhiều hơn ý nghĩa của cơ hội gặp gỡ giao lưu, cũng như là bước đệm để có nhiều hơn các sân chơi mở rộng sau này.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Sơn - Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, cũng là Trưởng ban Giám khảo Liên hoan cho biết, sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng của các đơn vị tham gia, từ loại hình biểu diễn cho đến những ca khúc được lựa chọn đều khá phổ biến đối với lối sống hiện đại ở đô thị và phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, yêu cầu tạo sân chơi cho các ngành nghệ thuật biểu diễn được đặt ra. Không chỉ là sân chơi, những cuộc hội ngộ như hình thức liên hoan là cơ hội để phát triển những nhóm nhạc, nghệ sĩ tài năng và có hướng hỗ trợ cũng như phát huy các hạt giống tài năng về nghệ thuật.

Đây là câu hỏi đặt ra cho những người quản lý văn hóa, bởi hiện nay, các nghệ sĩ, ban nhạc trẻ có tài năng, nhiệt huyết, đam mê, nhưng thường hoạt động độc lập và chưa xác định âm nhạc là con đường chính.

“Do đó, họ cần được hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp, có các sân chơi, sản phẩm thường xuyên đưa vào đời sống, được cọ xát với giới chuyên môn quốc tế để trưởng thành hơn, từ đó mở rộng tầm nhìn, hướng tới những chân trời mới” - nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ.

Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt Đề án “Tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, trong đó ấn định tổ chức liên hoan các ban nhạc toàn quốc 3 năm/lần.

Cùng với điều này, các chương trình biểu diễn, liên hoan, lễ hội âm nhạc quốc tế sẽ được tổ chức định kỳ để các nghệ sĩ, nhóm nhạc trẻ giao lưu, học hỏi. Đây chính là động lực để các ban nhạc tại Quảng Nam tiếp tục duy trì đam mê cũng như nỗ lực tập luyện nhiều hơn...

Thông điệp từ hợp xướng

Với 20 đoàn hợp xướng đến từ 8 quốc gia, cuộc hội ngộ của hơn 600 nghệ sĩ hợp xướng sẽ đưa Hội An vào những ngày cuối tuần trở thành không gian sang trọng của các giai điệu đặc sắc.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hội An cho biết, Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ VII sẽ khai mạc vào tối 2/4.

“Bắt đầu từ năm 2011, Hội thi Hợp xướng quốc tế đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng các đoàn dự thi, nhân dân và du khách tham gia. Sau 3 năm ngắt quãng vì đại dịch COVID-19, hội thi năm nay hứa hẹn sẽ là sự trở lại đầy ấn tượng, mang đến nhiều cảm xúc và trải nghiệm âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu mến nghệ thuật.

Với vai trò là chủ nhà của hội thi, TP.Hội An đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại theo đúng tiêu chuẩn nhằm mang lại cho các nghệ sĩ biểu diễn và công chúng những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất.

Việc tổ chức hội thi là dịp để lan tỏa, trao đổi kinh nghiệm của loại hình nghệ thuật độc đáo giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới; đồng thời gắn kết tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia” - bà Ngọc Cẩm nói.

Bằng âm nhạc, các đoàn hợp xướng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ truyền đi bản sắc văn hóa của mình, từ một không gian cổ kính như Hội An. Với các thể loại nhạc kịch, thanh xướng kịch, giao hưởng… từ ngôn ngữ bản xứ, cùng lối diễn tấu tập thể, trong những giai điệu đậm bản sắc của xứ sở, hứa hẹn sẽ khiến người nghe chìm trong cảm giác đồng vọng cùng âm hưởng hợp xướng.

Một nhịp cầu giao thoa từ các giai điệu, sẽ cất lên từ Hội An. Tại hội thi lần này, Việt Nam sẽ có 5 đoàn tham gia tranh tài ở các hạng mục cùng các đoàn hợp xướng của nhiều quốc gia.

Trong số này, Hội An sẽ có một đoàn hợp xướng thiếu nhi với các liên khúc về quê hương. Ông Nguyễn Văn An - Trung tâm Văn hóa Hội An cho biết, đoàn hợp xướng thiếu nhi Hội An thành lập từ năm 2013 đến nay và được duy trì qua các kỳ liên hoan, hội thi hợp xướng.

Xác định tinh thần như một sân chơi để học hỏi, bên cạnh đó, mang các giá trị bản sắc của Quảng Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế thông qua giai điệu của các liên khúc về quê hương là điều Đoàn hợp xướng thiếu nhi Hội An kỳ vọng. Trên nền của những điệu dân ca truyền thống, mong rằng câu chuyện đẹp về một vùng đất lành sẽ lan tỏa đến đông đảo bạn bè từ khắp nơi.

Những giai điệu tuyệt vời đang rộn ràng trên khắp vùng đất Quảng...