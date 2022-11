Rung động cùng tình yêu phụ nữ

“Single mom falling in love” - dịch nôm na là “những người phụ nữ đơn thân đang yêu” là cuộc triển lãm bắt đầu từ giữa tháng 11, đánh dấu ngày quay về Hội An của Vũ Trọng Anh cùng bạn mình - họa sĩ Đặng Văn Tứ. Cuộc hội ngộ tại Hội An, vừa là cơ duyên vừa là cơ hội để các họa sĩ tiếp cận gần hơn công chúng yêu nghệ thuật đất Quảng.

Đặng Văn Tứ cùng các tác phẩm của mình.

Trở về

Vắng bóng nhiều năm liền, bỗng một ngày Vũ Trọng Anh gởi tin đến những người quen thân anh về một cuộc triển lãm cá nhân. Cứ nghĩ rồi thấy những sắc màu phố cổ rêu phong hay vàng rỡ trong nắng hè từ bút pháp của Vũ Trọng Anh, nhưng mở tệp thư mời, mới vỡ lẽ ra cuộc trở về phố Hội lần này của anh chàng họa sĩ thủ đô lại dành cho bạn mình. Trở thành một người nâng đỡ - như cách chúng tôi gọi Anh, để đùa với chàng trai này rằng liệu có phải sắc màu đã bỏ anh đi?

Họa sĩ Vũ Trọng Anh (SN 1979) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng lại chọn Hội An làm điểm dừng chân cho hành trình nghệ thuật của mình. Hơn 20 năm gắn bó với phố Hội, tâm hồn, nét cọ của chàng họa sĩ đất Hà thành thấm đẫm hình ảnh và nhịp sống phố cổ… Với Vũ Trọng Anh, Hội An là quê hương thứ hai.

“Tôi muốn lần trở về Hội An này của mình khác đi một chút. Là mang đến những tươi mới và hiện đại từ tác phẩm của những người bạn mình đến với công chúng của Hội An, là giới thiệu những trường phái tranh từ khắp nơi với Hội An. Và hơn hết là Vũ Trọng Anh muốn mình thật chuyên nghiệp khi ở lại và ở hẳn cùng hội họa” - Vũ Trọng Anh nói.

Thử tìm lại thời điểm này của chừng 5 năm trước, cái tên Vũ Trọng Anh được biết đến là một họa sĩ giỏi về hòa sắc. Điểm nhấn vẫn phố cũ, người xưa, nhưng chính hòa sắc mang lại sắc màu tươi trẻ, hiện đại trong tranh Vũ Trọng Anh. Con người mặc dù vẫn sống trong không gian xưa nhưng trong tranh Trọng Anh vẫn luôn thổi vào đó tính đương đại, tính thời cuộc, mục đích tạo ra sự gần gũi với người xem hiện tại, không ghi lại những cảnh buồn trầm nhiều quá.

“Những họa sĩ tự học như Trọng Anh thì không theo lối hàn lâm, với mình nét bút, hòa sắc là chính, đam mê nhất đến giờ vẫn theo phong cách ấn tượng. Chọn phong cách ấn tượng để nét cảm xúc được tuôn chảy, đặt để những nét cọ to, nét cọ nhỏ, bao nhiêu hòa sắc của mình được thể hiện tự nhiên, không bị gò bó vào khuôn khổ. Một bức tranh kết thúc, hoàn thành sau những cái phiêu.

Thời gian đầu chưa nhận ra, nhưng trải qua mấy chục năm rồi thì nó trở thành một lối đi. Trong hội họa, nét bút cũng chính là nét chữ của mình, mình cảm nhận được sự phóng khoáng. Lối vẽ ấn tượng là sự kết hợp của sự thô ráp, những màu chấm, khi đẩy ra xa thì òa.... một bức tranh rất trọn vẹn, hòa sắc tuyệt vời” - cuộc chuyện bắt đầu màu hoài niệm khi chúng tôi nhắc lại những bức vẽ của Vũ Trọng Anh.

Triển lãm “Single mom falling in love” đang tổ chức tại Hội An thu hút nhiều người xem. Ảnh: H.L

Thật ra, anh không bỏ cọ. Thay vì vẽ tranh, anh chuyển sang làm nội thất. Một người làm nghệ thuật nhưng cũng đồng thời mang tư duy một nhà kinh doanh, Vũ Trọng Anh mở “Art House” để chuyên chú về những sản phẩm thiết kế nội thất, trong đó bao gồm cả dòng tranh trang trí. Anh cũng đã quy tụ được một lớp họa sĩ để chuyên vẽ những sản phẩm... bán được, dễ bắt nhịp cùng thị trường bình dân.

Và hội ngộ

Vũ Trọng Anh nói, gần trọn 15 năm quen biết và xem tranh nhau, anh nể Đặng Văn Tứ - hay mọi người vẫn gọi Tứ Rô vì sức sáng tạo không ngừng. Hẳn đó cũng là cơn cớ để Tứ Rô được chọn là gương mặt đầu tiên khởi động cho hàng loạt hoạt động nghệ thuật sau này của Vũ Trọng Anh tại Hội An.

Họa sĩ Đặng Văn Tứ (SN 1979) quê Thái Bình, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, hiện sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh. Đặng Văn Tứ từng tổ chức các cuộc triển lãm cá nhân ở Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông. Trong nước, anh cũng đã định vị được chỗ đứng cho mình.

Chỉ trong độ chừng gần 2 tháng, Đặng Văn Tứ cho ra đời hơn 30 tác phẩm sơn dầu, chỉ xoay quanh chân dung phụ nữ. Là chân dung nhưng mờ ảo, không là một cô gái có tên nào và cũng có thể là tất cả những người phụ nữ đang nhìn vào tranh. Và “Single mom falling in love” - những phụ nữ đơn thân đang yêu được Tứ lựa chọn để là cảm hứng xuyên suốt trong tranh mình.

“Những người phụ nữ đang yêu là một đề tài bất tận cho nhiều nghệ sĩ khai thác, nhưng những người phụ nữ đã bước qua dông bão vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu trong mình thì rất ít khi được nói đến. Đặng Văn Tứ đã tìm thấy điều làm rung động anh qua câu chuyện, hình ảnh của những người mẹ sống đơn thân. Trong họ vẫn giữ được nét dịu dàng, trẻ trung trên khuôn mặt, nhưng với họa sĩ, ẩn phía sau còn sự mạnh mẽ, đằm thắm mà chỉ khi nhìn lâu hơn, chia sẻ nhiều hơn chúng ta mới hiểu hết được những tâm sự của họ.

Tranh của Tứ có xu hướng chuyển ký ức trải nghiệm cá nhân thành mô phỏng hình ảnh bán trừu tượng kết hợp với không gian trong ngoài, từ đó đưa đến cho chúng ta cái nhìn khái quát, gợi cho người xem những xúc cảm... Qua thế giới sắc màu của riêng mình tạo cho người xem thỏa mãn với bút pháp khỏe mạnh, hiện lên hình ảnh người phụ nữ ngọt ngào nhưng vẫn mạnh mẽ theo một chất rất riêng của Tứ.

“Đến với triển lãm lần này, khi nhìn thấy tranh của anh, tôi thấy một sự xúc động, thấy được tình yêu thương và sự thông cảm của họa sĩ dành cho những phụ nữ mang nhiều tâm sự. Ngoài truyền tải cái đẹp qua từng mảng màu dứt khoát nhưng vẫn có nhịp điệu cần thiết, còn có một miền cảm xúc đầy trân quý, đầy thấu cảm của người nghệ sĩ” - họa sĩ Lê Quỳnh Thoa chia sẻ.

Và Đặng Văn Tứ, trong cuộc chuyện với chúng tôi, vẫn luôn dành một cảm xúc đặc biệt đối với những phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy chặt một nội tâm xung quanh anh. Tứ nói, để sáng tạo nên số lượng tranh như vậy, anh phải liên tục vay mượn những cảm xúc và câu chuyện của những phụ nữ là bạn bè mình.

“Tứ Rô vẫn luôn chọn phụ nữ là chủ đề đeo đuổi từ nhiều năm nay. Với cảm hứng chủ đạo của cuộc triển lãm này, tôi đã luôn nhìn thấy khát khao được sống là mình, cho mình của giới nữ đã dành quá nhiều bôn ba cho những cuộc đời khác. Họ thực sự là họ khi luôn đầy khát khao sống và yêu” - Tứ nói.

Những gam màu mãnh liệt, lột tả đến tận cùng cảm xúc. Thế mạnh tranh bán trừu tượng của Tứ mang về cho anh rất nhiều thành công và ghi nhận từ phía người thưởng lãm lẫn giới chơi tranh. Không bó buộc sáng tạo nhưng luôn biết chọn điểm rơi, tranh của Tứ vì thế cuốn hút ngay từ mắt nhìn đầu tiên.

Tứ nói những bức vẽ sau này của anh đều muốn hướng về ý niệm khao khát. Là khao khát sống, yêu đương và vươn tới cái đẹp. Vượt thoát lên những bộn bề của đời sống, cuối cùng vẫn là khát khao được tự do là mình, ít ra với mỗi phụ nữ. Suy tưởng này thể hiện khá mạch lạc trong tranh Đặng Văn Tứ. Có lẽ vậy nên tranh Tứ gần hơn với giới nghệ thuật hiện đại, đặc biệt là người ngoại quốc. Liên tục những bức tranh được khách nước ngoài lựa chọn ngay ở buổi khai trương triển lãm, là xác quyết cho thành công của Tứ.

Một câu chuyện khởi đầu cho chuyến trở về vùng đất Quảng, của Vũ Trọng Anh hay Đặng Văn Tứ, đều như cánh chim bằng loan tin vui về một hơi thở đẹp trong không gian và vùng đất ưu ái nghệ thuật như Hội An...