Tác giả nước ngoài trò chuyện về sách với thiếu nhi Điện Bàn

(QNO) - Cuối tuần qua tại Vườn sách An (phường Vĩnh Điện, Điện Bàn), ông Will Rainey - tác giả cuốn sách “Grandpa's Fortune Fables” có buổi trò chuyện, giao lưu với thiếu nhi về cuốn sách này.

Tác giả Will Rainey giao lưu với thiếu nhi Điện Bàn. Ảnh: QUANG HÀ

Sách “Grandpa's Fortune Fables” dạy trẻ về tài chính cá nhân và đang nằm trong top những cuốn sách về tài chính bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử Amazon. Tại buổi giao lưu, tác giả Will Rainey dẫn dắt câu chuyện về một cô bé 13 tuổi Gail chia sẻ về cuộc phiêu lưu của ông nội đến một hòn đảo xa xôi - nơi ông đã học cách “chăm bẵm” tài sản của mình và trở thành một người rất giàu có.

Các em nhỏ cực kỳ thích thú khi được tác giả Will Rainey thuật lại những mẩu chuyện ngụ ngôn về việc giáo dục trẻ về tiền bạc. Ngoài ra có một thử thách bên trong quyển “Grandpa's Fortune Fables”, đó là phần cuối quyển sách sẽ có mục giải đáp ô chữ bí mật thông qua những “keywords” khi hoàn hành từng chương sách.

[CLIP] - Tác giả Will Rainey chia sẻ về cuốn sách “Grandpa's Fortune Fables”:

Có con tham dự chương trình giao lưu, chị Hoàng Ngọc Mai (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) cho hay: “Cuối tuần nào tôi cũng dẫn con gái tới đây để đọc sách. Hầu như Chủ nhật nào Vườn sách An cũng có chương trình trò chuyện về sách với người nước ngoài. Đây là cơ hội để các cháu luyện tập kỹ năng ngoại ngữ và giao tiếp một cách dạn dĩ hơn”.

Will Rainey là một nhà văn, một diễn giả tập trung vào việc giúp bậc cha mẹ giáo dục con cái về tiền bạc. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trên các tờ báo Financial Times, iNews và The National News.