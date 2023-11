Thiết kế - linh hồn của sáng tạo

“Dòng chảy” - chủ đề chính của Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội đang là tâm điểm của các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Tiếp nối và sáng tạo trên nền giá trị truyền thống chính là linh hồn của mỗi sản phẩm văn hóa, văn nghệ, trong đó, thiết kế được nhận diện là khâu quan trọng nhất.

Tạo dựng cộng đồng sáng tạo

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 (từ 17- 26/11) dành thời lượng tối đa cho hoạt động của những nhà thiết kế, nhà sản xuất, thợ thủ công, làng nghề thủ công, sinh viên ngành thiết kế trên khắp cả nước.

Lễ hội được nhìn nhận là cơ hội để những người làm nghề thiết kế sáng tạo cả chuyên nghiệp và không chuyên chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe, học hỏi, phát triển các ý tưởng sáng tạo phục vụ cộng đồng.

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm, thực hành nghệ thuật sáng tạo gần như mang đến một bức tranh khá toàn diện về ngành công nghiệp văn hóa đang trỗi dậy tại Việt Nam.

Hành trình dệt gấm thêu hoa

Đây là chủ đề cuộc thi Hoa hậu Lụa di sản Việt Nam 2024 dự kiến sẽ tổ chức chung kết tại Hội An vào năm sau. Cuộc thi hướng tới đề cao những giá trị truyền thống, trang phục truyền thống; đồng thời gìn giữ, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là các làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề lụa. Văn hóa ba miền, làng nghề sẽ được ban tổ chức lồng ghép vào các phần thi, các phần trình diễn trong khuôn khổ cuộc thi. Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, lựa chọn Hội An vì tại đây có nhiều lễ hội và nhiều làng nghề truyền thống. Dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Lụa di sản Việt Nam 2024 nhận hồ sơ dự thi từ nay đến hết 15/5/2024. Đêm chung kết tại Hội An sẽ tổ chức vào cuối tháng 5/2024. Đây cũng sẽ là cơ hội để các làng nghề truyền thống của Quảng Nam quảng bá bản sắc của mình.