Thủ tướng chủ trì hội nghị đầu tiên về phát triển công nghiệp văn hóa

(QNO) - Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là hội nghị đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: VGP

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Bộ VH-TT&DL; các điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự và điều hành hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Pham Minh Chính cho rằng, nói về công nghiệp văn hóa là đề cập đến các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc phi vật thể; thông qua khai thác những giá trị văn hóa cùng những sản phẩm và dịch vụ có tính trí tuệ, có ý nghĩa xã hội và văn hóa để thu về những nguồn lợi kinh tế.

Trên thế giới, phát triển công nghiệp văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Quảng Nam đã nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương. Ảnh: TTVH HA

Thủ tướng nêu rõ, để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam "Sáng tạo - Bản sắc - Độc đáo - Chuyên nghiệp - Cạnh tranh", trên nền tảng văn hóa "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyên Văn Hùng thông tin, công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Năm 2022 thống kê có khoảng 70.321 cơ sở đang hoạt động có liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa. Lực lượng lao động thuộc các ngành công nghiệp văn hóa tăng khá nhanh, bình quân 5 năm lao động tăng 7,4%/năm, năm 2022 thu hút khoảng 2,3 triệu lao động, chiếm tỷ trọng 4,42% trong tổng lực lượng lao động của nền kinh tế...

Hội nghị nhằm đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua; nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới. Cạnh đó, các giải pháp, lộ trình tháo gỡ những bất cập hiện nay, nhất là trong cơ chế, chính sách về thu hút nguồn lực xã hội được đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.H

Tại hội nghị, các bộ ngành, doanh nghiệp tham gia công nghiệp văn hóa và đại diện các tỉnh thành đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư; việc bảo hộ và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ; những chính sách về khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, công nghệ, vốn, thuế, đầu tư; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số…

Quảng Nam nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư tham gia công nghiệp văn hóa

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, tập trung quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt là tại TP.Hội An, tạo một số cơ chế, chính sách mời gọi các nhà đầu tư để phát triển các dịch vụ vui chơi - giải trí bổ trợ cho ngành du lịch. Một số sản phẩm văn hóa du lịch đã được hình thành và từng bước khẳng định thương hiệu tại Hội An, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế như show diễn thực cảnh “Ký ức Hội An”, các vở diễn “À ố Show”, “Tedar”, “Sương sớm”, du lịch cộng đồng làng chài Tân Thành, làng củi lũ, Công viên đất nung Thanh Hà..., góp phần để ngành công nghiệp văn hóa ở Hội An đóng góp ngân sách nhà nước.