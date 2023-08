Trưng bày 50 pano tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản

(QNO) – Trong chuỗi hoạt động của sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023", chiều 4/8 Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An tổ chức trưng bày tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản. Ông Yakabe Yoshinori - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng và ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện JICA tham dự.

Cắt băng khai trương trưng bày tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản. Ảnh: L.Q

Hơn 50 tấm pano hình ảnh đã được trưng bày trong dịp này. Nội dung tập trung vào các nhóm chủ đề như Nguồn cội mối thâm giao Hội An - Nhật Bản; các hoạt động kết nghĩa, thăm viếng hữu nghị; hợp tác nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực khảo cổ, tu bổ kiến trúc gỗ, bảo tồn phát huy di sản; bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa nghệ thuật Hội An - Nhật Bản…

Quan hệ Hội An – Nhật Bản được hình thành cách đây hơn 400 năm khi các thương gia Nhật Bản đến Hội An buôn bán, lập khu phố riêng cư trú, góp phần quan trọng tạo nên sự hưng thịnh, sầm uất một thời của đô thị - thương cảng mậu dịch quốc tế Hội An.

[VIDEO] - Không gian Trưng bày tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản:

Ngày 21/9/1973, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản được thiết lập. Mối bang giao này không ngừng được bồi đắp phát triển nâng cấp trở thành "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á". Với Hội An, từ năm 1990 đến nay, nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học… đã đến làm việc, hợp tác trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, đầu tư kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực,… giúp thành phố phát triển toàn diện.

Ông Yakabe Yoshinori - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng tham quan không gian trưng bày tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản. Ảnh: L.Q

Ông Yakabe Yoshinori - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng khẳng định, sự kiện sẽ giúp người dân và du khách hiểu hơn về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài của hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản từ xưa đến nay.

Đồng thời tin tưởng, mối quan hệ này sẽ hiệu quả và tiếp tục phát triển hơn thời gian tới. Sự kiện triển lãm ảnh tư liệu lần này chính là minh chứng củng cố, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu hảo, đưa hai đất nước cùng hướng tới tương lai.