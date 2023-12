52 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật Đà Nẵng 2023

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Múa thiên cẩu ở Hội An”

KHÁNH LINH | 27/09/2023 - 19:45

(QNO) - Chiều 27/9, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp cùng nhiếp ảnh gia Quảng Hải – Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật TP.Đà Nẵng tổ chức triển lãm bộ ảnh nghệ thuật “Múa thiên cẩu ở Hội An”. Hoạt động nhằm chào mừng sự kiện TP.Hội An đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tin ngưỡng tết Trung thu ở Hội An.