Ẩm thực Nhật Bản ở Hội An - Bài cuối: Giao thoa và phát triển

Ẩm thực Nhật Bản ở Hội An - Bài 1: Nhà hàng Nhật trong phố Hội

KHIẾU THỊ HOÀI | 18/01/2024 - 08:45

Khi nghĩ về mối quan hệ văn hóa Hội An - Nhật Bản, câu nói “To know a country is to eat the food of the country” (tạm dịch: “Muốn hiểu về một đất nước, hãy thưởng thức những món ăn của đất nước đó”) trong cuốn sách “Eating in Japan” đã thôi thúc tôi trải nghiệm món ăn của người Nhật trong nhà hàng Nhật ở phố cổ Hội An.