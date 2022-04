Bắc Trà My tổ chức hội thảo bảo tồn tiếng Co

(QNO) - Chiều 31.3, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp UBND huyện Bắc Trà My tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn tiếng Co ở Quảng Nam”.

Đại biểu góp ý tại hội thảo. Ảnh: TÚ VÂN

Hiện nay tại Bắc Trà My, dân tộc Co có 4.780 người, chiếm 11,49% dân số, chủ yếu sinh sống ở xã Trà Kót, Trà Nú và một phần xã Trà Giáp. Đến nay vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhiều nét văn hóa, trong đó có ngôn ngữ đồng bào Co xu hướng bị thu hẹp, pha trộn và mai một. Một bộ phận thanh thiếu niên không biết hoặc ít nói tiếng dân tộc mình. Thực trạng này khiến sợi dây kết nối văn hóa truyền thống của các dân tộc có nguy cơ đứt gãy.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho công tác biên soạn tài liệu liên quan như cần thống nhất chữ viết cho đúng để xuất bản tập sách chữ Co; cán bộ xã là dân tộc Co khi họp dân cần sử dụng tiếng Co trong giao tiếp; nên xây dựng chương trình tiếng Co trên sóng phát thanh và truyền hình ở tỉnh, huyện; cần đưa chữ viết của dân tộc Co vào dạy học cho con em xã có đồng bào Co...