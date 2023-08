Tối 6/8, tại TP.Hội An diễn ra lễ bế mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023. Qua 3 ngày tổ chức, chương trình đã diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc thể hiện dấu ấn bang giao giữa hai phía như: đua ghe ngang Hội An - Nhật Bản và du khách, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trình diễn trà đạo, góc “chuyển động xanh”, không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản...

Hoạt động tái hiện đám cưới giữa Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Araki Sotaro. Ảnh: Q.T

Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Tham dự chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ như ngày nay là bởi đằng sau đó có sự thấu hiểu và đồng cảm được tạo nên nhờ mối liên hệ mang tính lịch sử, văn hóa lâu đời giữa hai nước.

Trong đó minh chứng tiêu biểu là câu chuyện giữa thương nhân Araki Sotaro và Công nữ Ngọc Hoa. Với vai trò là sự kiện nổi bật trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vở opera “Công nữ Anio” xây dựng dựa theo câu chuyện nói trên sẽ được công diễn tại Hà Nội vào tháng 9 tới và tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay.